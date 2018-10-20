Звезда ''Игры престолов'' проговорился о смерти главного героя сериала

Американский актер театра и кино Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов", намекнул на гибель своего героя в заключительном сезоне сериала.

Так, актер рассказал, что его последний день на съемочной площадке был "красив и печален", передает Vulture. Он также подчеркнул, что ему было тяжело прощаться со своим персонажем.

"Мне сложно найти слова, чтобы описать мои эмоции. Думаю, его история завершилась правильно. Неважно, как именно, ведь даже смерть может быть отличным финалом", - сказал Динклейдж.

Питер Динклейдж

Тирион Ланнистер - персонаж актера в сериале

Отметим, последний (восьмой) сезон "Игры престолов", состоящий из шести серий, выйдет в первой половине 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Игра престолов" стал рекордсменом по количеству номинаций на премию "Эмми-2018".