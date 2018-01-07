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Звезда "Игры престолов" угодил в скандал из-за пьянки: фото- и видеофакт

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Звезда "Игры Престолов" Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, который недавно обручился со своей коллегой по съемочной площадке Роуз Лесли, устроил пьяный дебош в одном из баров Нью-Йорка (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные TMZ.

Инцидент произошел в пятницу, 5 января. Пьяный Харингтон вел себя настолько отвратительно, что его пришлось вышвырнуть из бара.

Пьяный Кит Харингтон

TMZ

Новости
Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Так, последней каплей стала попытка актера сыграть в бильярд, хотя он уже едва стоял на ногах.

Пьяный Кит Харингтон

TMZ

Когда ему намекнули, что пора ехать домой, Харингтон пришел в ярость. Он начал стучать по столу и нарываться на драку.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Харингтон жестко разыграл свою невесту.

Персона
Кит Харингтон
Место
СШАНью-Йорк
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