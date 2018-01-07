Звезда "Игры престолов" угодил в скандал из-за пьянки: фото- и видеофакт

Звезда "Игры Престолов" Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, который недавно обручился со своей коллегой по съемочной площадке Роуз Лесли, устроил пьяный дебош в одном из баров Нью-Йорка (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные TMZ.

Инцидент произошел в пятницу, 5 января. Пьяный Харингтон вел себя настолько отвратительно, что его пришлось вышвырнуть из бара.

Пьяный Кит Харингтон TMZ

Так, последней каплей стала попытка актера сыграть в бильярд, хотя он уже едва стоял на ногах.

Пьяный Кит Харингтон TMZ

Когда ему намекнули, что пора ехать домой, Харингтон пришел в ярость. Он начал стучать по столу и нарываться на драку.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Харингтон жестко разыграл свою невесту.