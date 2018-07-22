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Звезда "Гарри Поттера" удивил необычным перевоплощением

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Актер Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли в фантастической саге о Гарри Поттере, решился на кардинальную смену имиджа. Все это - для новой роли.

Гринт сыграет инспектора Крома в сериале "Убийства по алфавиту". Его фотография в строгом костюме, с усами и зачесанными назад волосами, а также в очках в форме сердечек, появилась в Instagram The Leaky Cauldron News.

Кроме того, Гринт для роли даже набрал несколько киллограммов.

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Продюсерами нового сериала выступят ВВС и Amazon. "Убийства по алфавиту" выйдут на экраны в трех эпизодах. Дата выхода сериала пока не оглашается.

"Убийства по алфавиту" - один из самых известных романов Агаты Кристи. В центре сюжета – загадочный убийца, который убивает ничем не связанных между собой людей в алфавитном порядке их имен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие сериалы начала 2018 года.

Персона
Руперт Гринт
Объект
Гарри Поттер
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