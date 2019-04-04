Звезда фильмов "Брат" экстренно госпитализирован: что известно

Народный артист России, звезда фильмов "Брат" и "Брат-2" Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован.

По данным Агентства городских новостей "Москва", он упал со сцены театра имени Моссовета во время спектакля "Встречайте, мы уходим" и получил серьезную травму руки.

В результате выступление остановили. На место происшествия прибыли медики. Как сообщает Telegram-канал Mash, актера госпитализировали. Уточняется, что его увезли в Институт Склифосовского.

Виктор Сухоруков

О состоянии Сухорукова пока не известно. В сети данные о травме расходятся: некоторые сообщают, что руку актер сломал, другие – вывихнул.

Виктор Сухоруков instagram

Как сообщал OBOZREVATEL,недавно Сухоруков гневно отреагировал на идею снять третью часть культовой картины "Брат" с участием одиозных Никиты Джигурды и Кирилла Терешина.

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