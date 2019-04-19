"Золота Дзиґа 2019": названы победители украинской национальной кинопремии

В Киеве, 19 апреля, прошла церемония вручения национальной кинопремии "Золота дзиґа" в КВУ "Парковый".

На странице Украинской киноакадемии в Facebook назвали победителей, среди которых главную награду получил фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы (чтобы посмотреть церемонию награждения, проскролльте до конца страницы).

"Главная номинация Кинопремии – "Лучший фильм" и ее победитель – Сергей Лозница с фильмом "Донбасс"! Награду ему вручили Председатель Правления Украинской киноакадемии, кинокритик Владимир Войтенко и режиссер, актер, лауреат Второй Национальной кинопремии за лучший фильм "Киборги" Ахтем Сеитаблаев", – сказано в сообщении.

Фильм "Донбасс" получил награду также в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Церемонию награждения вели актриса и телеведущая Дарья Трегубова, а также журналист и телеведущий Олег Панюта.

Были представлены 20 номинаций, среди которых к традиционным прибавились "Лучшая песня" и "Лучший монтаж".

Почетную премию получил кинооператор Юрий Гармаш за вклад в развитие украинского кино.

Список победителей

Лучший режиссер: Сергей Лозница, "Донбасс".

Лучший актер: Олег Москаленко, "Дикое поле".

Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Брама" .

Лучший актер второго плана: Владимир Ямненко, "Дикое поле".

Лучшая актриса второго плана: Виталина Библив, "Брама".

Лучший оператор: Сергей Михальчук, "Дикое поле" .

Лучший художник-постановщик: Владлен Одуденко, "Дикое поле" .

Лучший сценарист: Сергей Лозница, "Донбасс" .

Лучший монтаж: Иван Банников, "Когда падают деревья", "Позывной Бандерас", "Она и война".

Лучший звук: Сергей Степанский, "Дикое поле", "Dzidzio Первый раз" .

Лучшая музыка: Антон Байбаков, "Брама".

Лучшая песня: "Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Горная женщина: на войне").

Лучшие костюмы: Мария Керо, "Благородные бродяги".

Лучший грим: Екатерина Струкова, "Брама".

Лучший короткометражный игровой фильм: " Mia Donna", Павел Остриков.

Лучший документальный фильм: "Миф", Леонид Кантер, Иван Ясной.

Лучший анимационный фильм: "Мимикрия", Фрейд М. Вайзер.

Приз зрительских симпатий: "Dzidzio Первый раз", Михаил Хома и Тарас Дронь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актеры из сериала "Игра престолов" прорекламировали кинопремию "Золота дзига". Читайте также краткий обзор 5 лучших украинских фильмов 2018 года по версии OBOZREVATEL.

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