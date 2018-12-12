Я еще не снял его, а уже наслушался острых языков - режиссер первого в Украине боевика

Украина. 2025 год. Накануне приезда комиссии из ЕС неизвестные жестоко убивают консула Польши. Главные герои фильма Андрей и Павел становятся случайными свидетелями резонансного преступления, однако вскоре события превращают их в главных подозреваемых. За товарищами начинает охоту СБУ, полиция и наемники, они увязают в непростом бою за свою жизнь и благосостояние всей нации.

С таким сюжетом украинский режиссер Сергей Шляхтюк к концу 2019 года намерен представить первый отечественный боевик под названием "Понад усе", съемки которого начнутся уже в ближайшее время. Проект обещает удивить не только историей, но и рядом новых лиц на экране: согласно идее Шляхтюка, выбрать актеров для ленты путем голосования в сети смогут сами же будущие зрители. В беседе с OBOZREVATEL режиссер рассказал о трудностях в работе над фильмом, преждевременной критике, нюансах сюжета и собственном подходе к качеству кино.

Сергей Шляхтюк

- "Понад усе" станет твоим первым полнометражным фильмом, как оцениваешь свои силы, силы своей команды?

- Да, "Понад усе" - мой первый полный метр, честно сказать, я уже испереживался. Силы свои я испробовал на съемочной площадке не раз, до этого были проекты, где я по три-пять смен был постановщиком трюков на экшене непосредственно. И уже работал режиссером сериалов, где было 12 серий по 45 мин. То есть я снял уже шесть полных метров (смеется).

Да, качество не очень, но там была хорошая школа на своих ошибках, человек только на практике понимает свои возможности, и сейчас я уверен, что смогу это сделать, потому что у меня есть команда. Особенно ребята-каскадеры, на которых я могу положиться. И команда собиралась не впервые - это люди, с которыми комфортно работать, находиться на площадке. Они уже как бы вторая семья. Оператора долго искал, кажется, уже нашел. Скажу пока лишь, что это юный, но очень перспективный парень. В общем свои силы оцениваю более чем самоуверенно, я уверен в себе и своей команде на все 200%.

- "Первый украинский боевик" — звучит как вызов. Не боишься острого языка скептиков?

- Я еще не снял его, а уже наслушался острых языков. Честно, не боюсь, потому что прекрасно знаю, что когда ты первый, очень многие будут говорить о тебе плохо, будут пытаться тебя остановить, как-то обидеть, оскорбить. Но потом, по результату, они же скажут: "А я его знал, я с ним работал, я держал ту же чашку". Так всегда бывает.

Да, это вызов, который я сделал сам себе и нашему кинематографу. За 7 лет насмотрелся много экшена, и я знаю, как его сделать правильным, не тратя на это 30-50 млн. Здесь можно сделать все это: где-то со скидкой, по знакомству, по дружбе, потому что нет таких бюджетов в Украине, их тяжело отбить, но все это реально с хорошей командой. А острые языки будут всегда. Даже когда ты сделаешь 30 хороших боевиков или комедий, все равно станут говорить о тебе за спиной.

- Евгений Нищук вспоминал в интервью, что в Украине еще есть недоверие к отечественному кино, его качеству. Ощущаешь ли что-то подобное в своей практике, как считаешь, это вопрос времени?

- Он прав. У нас не просто недоверие к отечественному кино, у нас в него не верят абсолютно. Качество? Да все в мире кино знают, что на фильмах моются бабки, и большей частью все кладут хрен на качество. Главное — сдать проект. Сейчас, слава Богу, уже развивается рынок прокатного кино коммерческого, независимого. Я бы сейчас сказал, что кино в Украине стоит на пороге вкусов, потому что есть деньги, есть люди, есть те, кто готовы на инициативе делать проекты, поэтому вопрос не в деньгах, а во вкусе, а вкус у людей почему-то часто плохой, даже в творческой среде.

Здесь еще присутствует момент, что человек должен здраво понимать, не дерьмо ли он делает. У нас сейчас есть все для качества: и люди, и профессионалы, и техника, и даже те незначительные деньги, которые нам помогут сделать хорошее кино.

- Вернемся к твоему проекту. Украина, 2025 год, убийство консула Польши накануне приезда комиссии ЕС. Расскажи немного о сюжете, почему 2025-й? Почему убийство консула Польши?

- Скажу честно, 2025-й я использовал исключительно потому, что не хотел, чтобы какие-то политические силы увидели себя, и чтобы никто не говорил, что это политагитация, против кого-то, за кого-то. Я хочу быть в параллельной реальности, где-то в будущем, недалеком, потому что снова-таки бюджеты, упираемся в них. Не будет летающих автомобилей (смеется).

Второй момент, что в 2025 году везде спутники, видеокамеры, считывание с сетчатки глаза - легкий доступ к ДНК не будет смотреться в украинском кино смешно. Почему нет? Если говорить о современности и использовать все эти моменты, люди реально будут смеяться и говорить: "А, опять америкосятину снимаешь, у нас этого нет, давай что-то народное". А тут у меня руки свободны. Почему Польша? Просто у нас будут польские актеры и мы планируем прокат в Польше. А чтобы был прокат на другую страну, нужно использовать актеров, в сюжет что-то добавить. Здесь Польша - это чисто коммерческий ход.

Сам сюжет с 2014 года у меня лежал в голове, на блокноте тезисами был записан, родился он с началом АТО. Я смотрел, как люди безжалостно спекулируют на этой теме, и хотел сделать что-то, что не будет так явно говорить о войне, что будет поднимать вопросы социальные, национальные, но не будет бить себя в грудь, что я суперпатриот. Нет, все должно быть естественным, герои должны сами приходить к пониманию без каких-то лозунгов, для этого фильма я придумал свой термин - ненавязчивый патриотизм. И я в этом фильме полностью хочу убрать Советский Союз, использовать только старые здания, поэтому часть съемок будет во Львове, в том числе и с новыми современными зданиями, чтобы показать нас Европой и современным государством, как есть.

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- То есть Украина 2025 года будет чисто сюжетной, вымышленной? Или ты все же вкладываешь какое-то реальное видение страны в это время? Какой, по твоему, она будет?

- Вкладываю и хочу, чтобы люди видели это, представляли. Как одна общая медитация. Посмотрит миллион человек и увидит Украину красивой, развитой, в ЕС, и этот поток мыслей заставит все поменять в лучшую сторону. Я действительно вижу нас в ЕС с инновационными технологиями. Я вижу, как у нас поменялось правительство, как у нас совсем другие государственные структуры работают, люди живут по-другому. Никаких хрущевок, хорошие просторные квартиры, машины современные, доверие со стороны Европы, Америки... но присутствует здесь двойственная политическая ситуация: есть люди, которые пытаются сделать из Украины, по моему сюжету, просто зону для отмывания денег через ЕС. Все-таки нас еще немножко считают как бы страной третьего мира, но, судя по всему, мы из этого вышли. И пресс-атташе, и другие ребята, они противостоят этому, хотят раскрыть карты, чтобы мы не стали обычной офшорной зоной.

Какой будет Украина? Честно, хочу, чтобы она была сознательной, чтобы люди любили свою страну не потому, что это нужно, а потому, что это то место, где они могут стать счастливыми. Им не нужно мечтать о других странах, о других зарплатах. Нет, все здесь, и люди с удовольствием живут, не выживают. Вопрос, хотят ли этого люди? Или хотят, чтобы какой-то дяденька давал им подачки, а они просто, ничего не решая, жили бы свою скучную, бессознательную жизнь?

- Недавно закончился кастинг, и он оказался довольно активным. Насколько можно судить, он превзошел ваши ожидания.

- Да, действительно, так много желающих сняться в кино. Закончился первый этап кастинга, анкет много, перевалили за тысячу, и, да, у нас действительно у молодежи есть желание сняться в кино. Даже профактеры многие обратились. Боевик – это очень интересно. Это тот жанр, который у нас совсем не развит, поэтому я не стесняюсь говорить, что он первый. Многие на этом спекулируют? Да, согласен, у нас много снималось фильмов про военные действия, но это были драмы. Актеры уже устали от стандартных образов: стандартных ментов, врачей, все одинаково под копирку, негде показать свой талант.

- Как много среди желающих действительно талантливых людей?

- Скажу так: талант — это 10% успеха, остальное - работа. Среди профессионалов много талантливых ребят, тут проблема в другом, они выращены в старой школе, их нужно переламывать. А среди тех, кого я увидел у себя на кастинге, любителей, есть много действительно интересных типажей, которые поют, ведут свои блоги, сочиняют стихи, делают короткометражки, но они пока не показали себя миру и Украине.

- Заметил один нюанс: вы целенаправленно ищете новые лица, мол, на украинских экранах сегодня одни и те же. Идея крутая, но рисковая, как по мне. Не боитесь, что оттолкнете зрителя?

- Зрителя можно оттолкнуть каким-то откровенным дерьмом, чего у нас на экранах очень много. А новые лица - они интересны будут тем, что это будет новая школа. Я вот хочу создать новую школу, она уже создается молодыми профессиональными актерами, которые пытаются ввести новую стилистику, уйти от штампов. Новые лица - они как хороший пластилин в руках режиссера, потому что я точно знаю, чего хочу, какие мне нужны актеры, что мне с ними делать, как мы будем с ними создавать типажи, ломать их психику, возрождать в них кого-то нового. Новые лица не страшны, если они будут шикарны, интересны, будут доносить все до зрителя. Это будет прекрасно.

- По итогам кастинга вы организовываете онлайн-голосование, будущий зритель сам может выбрать актеров, которые сыграют в кино. Здорово, в Украине такое действительно впервые. Но есть любопытный нюанс: что, если выбранный зрителем актер не реализует себя на площадке, не войдет в роль, не понравится тебе?

- Мы выберем 200 человек по зрительским симпатиям, но мы уже сделали предвыбор анкет. В Instagram мы выложили тех людей, которые справятся с задачей, которые нам интересны в первую очередь, а зритель уже смотрит на их типажи и делает выбор, кто ему интересен и симпатичен. Еще 100 человек мы выберем чисто режиссерской и продюсерской коллегией, то есть, невзирая на лайки и прочее, только на их профессионализм, типажность и характеры. Но я чувствую, что мы сделаем еще бонус-кастинг. У меня такое ощущение, что не добрали тех интересных, кто может быть.

- Когда приступаете к съемкам и какие главные трудности еще впереди?

- Трудности есть, сейчас еще потому, что выборы президентские и парламентские, они немного сместили наши графики, потому что хотели запускаться этой весной. Но с выборами нам пришлось передвинуть все на осень, а осенью - парламентские. Ну пока что у нас осень 2019-го стабильно держалась до ввода военного положения, где инвесторы вообще начали трусить костями и немного паниковать. Надеюсь, больше не будет никаких изменений, честно в это верю, поэтому осень 2019 года - наша дата.

Какие еще трудности? Помимо того, чтобы убрать тремор у инвесторов и убедить их в том, что надо создавать проект (смеется), репетиции актерские и трюковые - это будет очень сложно, так как у нас много персонажей будет выполнять за себя 70% трюков - это мое основное условие. Будут, конечно, дублеры, без них никуда, я и сам был семь лет дублером, прекрасно понимаю. Но если актер не может в кадре выполнить хотя бы 50% трюков - это прискорбно. Это будет как раз то некачественное кино, о котором мы говорили выше. Поэтому очень плотно будем заниматься подготовкой физической и трюковой тренировкой.