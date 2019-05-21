Вышла третья серия "Чернобыля" от HBO: где смотреть онлайн

Телеканал HBO представил трейлер третьей серии мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Серия называется "Откройся, Земля" (Open Wide, O Earth). Она вышла в эфир в понедельник, 20 мая. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале HBO (смотрите ниже).

Фото: Амедиатека

В третьей серии покажут первых погибших ликвидаторов аварии, а также ученого Валерия Легасова (его роль играет Джаред Харрис), разрабатывавшего план дезактивации зараженной территории. Кроме того, в кадре появятся московские чиновники, которые получат первые доклады о ситуации на ЧАЭС.

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Отметим, что на известном портале IMDb зрители оценили первую серию в 9,4 балла из 10, вторую – в 9,7 балла. На ресурсе Rotten Tomatoes положительно "Чернобыль" восприняли 95% критиков и 98% зрителей. Эти оценки выше, чем у суперпопулярного сериала "Игра престолов".

В основном съемки проходили в Вильнюсе Кадр из "Чернобыля"

Британский обозреватель Адриан Генниган тоже написал для израильского издания Haaretz, что "Чернобыль" лучше "Игры престолов", которая закончилась в ночь с 19 на 20 мая.

"На фоне нового сериала HBO Чернобыль Игра престолов выглядит, как комедия", – отметил Генниган.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Сериал будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

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