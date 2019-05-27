Четвертая серия "Чернобыля" от HBO: где смотреть онлайн

Телеканал HBO 27 мая представит четвертую серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Серия называется "Счастье всего человечества". В этом эпизоде герои сериала Валерий и Борис попытаются найти способ уничтожения радиоактивного мусора, а Ульяна - выяснить причину взрыва.

Кадр из сериала Сериал "Чернобыль"

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн

В Украине он будет доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

Сериал состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

Третья серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".

Как ранее писал OBOZREVATEL, британский обозреватель Адриан Генниган написал для израильского издания Haaretz, что "Чернобыль" лучше "Игры престолов", которая закончилась в ночь с 19 на 20 мая.

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