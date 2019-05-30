"Вые**ли и кинули": сериал НВО "Чернобыль" угодил в громкий скандал с украинским писателем

Вокруг нашумевшего сериала "Чернобыль" американского телеканала HBO разгорелся громкий скандал. Украинский драматург Павел Арье заявил, что создатели сериала без разрешения автора использовали в четвертой серии монолог его персонажа "бабы Фроси" из авторской пьесы "В начале и в конце времен".
Так, драматург рассказал, что шокирован происходящим и чувствует себя обворованным и обманутым. Более того, по его словам, он уже обратился к юристам для того, чтобы решить конфликтный вопрос и отстоять свои права, как автора. Об этом он написал в Faсebook.
Также Павел Арье уточнил, что из-за "кражи" его интеллектуальной собственности у него начались проблемы со здоровьем.
Сериал "Чернобыль"
Факты
"Я не знаю, как объяснить свое состояние ... Меня просто вы**али и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, за деньги, или о том, что я примазаться решил к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215..." – написал Арье.
Друзья писателя отметили: сейчас Павел находится в таком состоянии, что не может комментировать конфликт.
"Автор Павел Арье сам предоставит комментарии, когда будет к этому готов. Сейчас вопрос перевели в юридическую плоскость. Давать комментарии ни я, ни кто из группы поддержки пока не будет и не имеет права. Все неравнодушные, следим за ситуацией", – высказалась подруга Арье.
Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Четвертый эпизод сериала "Чернобыль" вышел 28 мая под названием "Счастье всего человечества".
Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".
Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.
Сериал НВО "Чернобыль" состоит из пяти эпизодов.
Первая серия вышла 6 мая 2019 года. Далее эпизоды выходили каждый понедельник.
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