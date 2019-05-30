"Вые**ли и кинули": сериал НВО "Чернобыль" угодил в громкий скандал с украинским писателем

Вокруг нашумевшего сериала "Чернобыль" американского телеканала HBO разгорелся громкий скандал. Украинский драматург Павел Арье заявил, что создатели сериала без разрешения автора использовали в четвертой серии монолог его персонажа "бабы Фроси" из авторской пьесы "В начале и в конце времен".

Так, драматург рассказал, что шокирован происходящим и чувствует себя обворованным и обманутым. Более того, по его словам, он уже обратился к юристам для того, чтобы решить конфликтный вопрос и отстоять свои права, как автора. Об этом он написал в Faсebook.

Также Павел Арье уточнил, что из-за "кражи" его интеллектуальной собственности у него начались проблемы со здоровьем.

Сериал "Чернобыль" Факты

"Я не знаю, как объяснить свое состояние ... Меня просто вы**али и бросили. И не пишите здесь, пожалуйста, за деньги, или о том, что я примазаться решил к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215..." – написал Арье.

Друзья писателя отметили: сейчас Павел находится в таком состоянии, что не может комментировать конфликт.

"Автор Павел Арье сам предоставит комментарии, когда будет к этому готов. Сейчас вопрос перевели в юридическую плоскость. Давать комментарии ни я, ни кто из группы поддержки пока не будет и не имеет права. Все неравнодушные, следим за ситуацией", – высказалась подруга Арье.

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн:

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