СМИ разобрались в достоверности "Чернобыля" от HBO: что не так

Телеканал HBO 3 июня представил пятую серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Несмотря на то, что зрители и критики очень высоко оценили сериал, он набрал более высокий рейтинг IMDb, чем "Игра престолов", Daily Mail попыталось разобраться в реалистичности всего, что происходило в кадре.

Сериал "Чернобыль" от НВО Кадр из сериала

Отмечается, что историческая достоверность серии теперь поставлена ​​под сомнение, ведь разъяренная Россия планирует снять собственный сериал, изображающий ядерную катастрофу как работу американского оперативника ЦРУ.

Что на самом деле произошло с главными героями? Насколько точно были переданы событи апреля 1986 года?

Валерий Легасов: советский химик-неорганик

В сериале:

Главный герой сериала Легасов, которого играет Джаред Харрис, является выдающимся советским химиком-неоргаником. Поначалу Легасов подчиняется воле истеблишмента, возглавляемого Борисом Щербиной, но быстро меняет такт, поскольку масштабы катастрофы становятся очевидными. Он призывает к эвакуации близлежащего города Припять, который в конечном итоге санкционирует Щербина.

Валерий Легасов/Джаред Харрис sntch.com

Ульяна Хомюк убеждает Легасова открыть миру, что до Чернобыля произошли ядерные аварии в Советском Союзе. Она говорит ему раскрыть секреты тех же самых реакторов, которые были в Чернобыле.

Легасов проявляет сдержанность, зная, что если он скажет правду, его жизнь окажется под угрозой, но Хомюк настаивает и напоминает ему о бесчисленных людях, чьи жизни были разрушены катастрофой.

Ученый произносит свою последнюю речь в зале суда, рассказывая об опасном использовании дешевых материалов. После этого его страхи сразу же стали явью, когда его заперли и сказали, что его показания будут стерты. Ему также говорят, что его научный авторитет ушел, и он должен прекратить общение с Щербиной и Хомюк.

Что на самом деле произошло...

Сцены с Хомюк все выдуманы, потому что она вымышленная, но большая часть взрывных откровений Легасова была реальной. Легасов представил свои выводы Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) на совещании с 25 по 29 августа 1986 года в Вене, а не в зале суда, как в сериале.

Легасов рассказал МАГАТЭ слишком много, по мнению СССР dailymail

Изначально собрание планировалось возглавить советскому лидеру Михаилу Горбачеву, но он делегировал его Легасову. Иностранные ученые со всего мира услышали, как он подробно рассказал о причинах аварии. Он сказал им, что взрыв на четвертом реакторе был вызван такими факторами, как недостатки конструкции и ошибки персонала.

В своем отчете он написал: "Пренебрежение научным руководством и проектировщиками было повсюду, не обращая внимания на состояние приборов или оборудования". Когда он вернулся в СССР, некоторые ученые и политики считали, что он перешагнул черту и раскрыл слишком много о советских секретах.

Его дочь Инга Легасова рассказала российской газете MK: "Отец снова и снова проверял цифры. Он хотел убедиться, что вся информация была абсолютно правдива….Доклад МАГАТЭ оказал огромное влияние, и отец сразу же стал очень популярным. Он был назван "Человеком года в Европе" и был включен в список 10 лучших ученых мира. Это заставило некоторых из его коллег ревновать.

Остальная часть жизни Легасова преследовалась депрессией, и его раздражало отсутствие исследований по предотвращению еще одного Чернобыля. Горбачев вычеркнул его из списка тех, кто будет награжден за ликвидацию на Чернобыльской АЭС, заявив, что "другие ученые не рекомендуют это".

27 апреля 1988 года, во вторую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, его нашли в квартире мертвым. Официальная версия — самоубийство. В 1996 году Борис Ельцин присвоил ему посмертное почетное звание героя Российской Федерации за "мужество и героизм", показанные в его расследовании.

Уляна Хомюк: вымышленная женщина-ученый

Что случилось в сериале ...

Хомюк, которую играет Эмили Уотсон, является еще одним советским ученым.В сериале ее показывают в ее лаборатории в Белорусском институте ядерной энергии в Минске, когда она обнаруживает опасное количество радиационной утечки из Чернобыля.

Хомюк не существовало кадр из сериала

Она связывается с Легасовым и привлекается для помощи. По ходу сериала Хомюк, действует как морально сознательный персонаж, начинает собирать воедино то, что произошло в роковую ночь после интервью с умирающими работниками, которых доставили в Москву на лечение.

Ее очевидное вмешательство заметно и ее захватывает КГБ, но позже она была освобождена после вмешательства Легасова.

Что на самом деле произошло...

Хомюк была вымышленным персонажем, созданным для представления остальной части команды Легасова, состоящей из десятков ученых, которые работали над тем, чтобы остановить последствия взрыва.

Борис Щербина: заместитель премьер-министра

Что случилось в сериале ...

Заместитель премьер-министра Советского Союза Борис Щербина назначен Кремлем во главе правительственной комиссии по Чернобылю после аварии.В основе сериала лежит маловероятный союз Щербины, сыгранный Стелланом Скарсгардом и ученым Легасовым.

Борис Щербина/Стеллан Скарсгард sntch.com

Угрожая выбросить его из военного вертолета, когда он подвергает сомнению официальную советскую линию по поводу катастрофы, Борис начинает уважать Валерия, и они работают вместе. Он хотел преуменьшить бедствие таким образом, чтобы успокоить его боссов в Кремле, но он твердо понимает, что это будет ложью.

Что на самом деле произошло...

Щербина была вызван из командировки в Сибирь после того, как произошла авария и сразу прибыл в Припять. В одной из сцен он летит в Чернобыль вместе с Легасовым из Москвы, где ученый познакомил политика с физикой ядерной реакции.Вероятно, что Легасов действительно преподавал Щербине науку, но не в вертолете по пути из Москвы.

Щербина в жизни был намного спокойней dailymail

433 мили до Чернобыля слишком далеко, чтобы пролететь на вертолете, и в действительности они были доставлены самолетом в Киев, прежде чем отправиться в заброшенный город.

Спокойный характер Щербины в сочетании с тем фактом, что Легасов был уважаемым членом Академии наук СССР, также делают очень маловероятным, что он угрожал выбросить его из вертолета. Легасов сообщил Щербине, что облучение, от которого он столкнулся, убьет его, и в последнем эпизоде ​​он кашлял кровью в носовой платок. Щербина, в отличие от Легасова, жил до 22 августа 1990 года и умер в возрасте 70 лет.

Отважные инженеры:

Что случилось в кадре ...

В популярном мини-сериале храбрость трех инженеров - один из самых драматичных моментов шоу. Чиновники рассказывают рабочим о неизбежной опасности второго взрыва, и трое мужчин добровольно участвуют в миссии по предотвращению "миллионов" смертей.

Ананенко просто выполнял свою работу dailymail

В этом эпизоде ​​актеры, играющие Алексея Ананенко и двух других инженеров, Валерия Беспалова и Бориса Баранова, пытаются опорожнить резервуар для воды, расположенный в десяти футах ниже горящего реактора.

Эксперты по ядерной энергетике опасались, что может произойти второй взрыв, если перегретое радиоактивное топливо сгорит через бетонный пол и прореагирует с большим количеством воды в резервуаре. Защищенные только водолазным снаряжением и простыми респираторами, трое мужчин вели переговоры по частично затопленным коридорам под реактором. Используя фонарики, они сумели найти замки для резервуара для воды в темноте и быстро открыли их.

Что на самом деле произошло...

Ананенко, которому сейчас 59 лет, живет в скромной двухкомнатной квартире на окраине Киева, настаивал на том, что то, что он сделал, не было героизмом.

Несмотря на опасения второго взрыва, масштаб катастрофы в то время был неясен. Ананенко сказал: "Я никогда не чувствовал себя героем. Я делал свою работу. Мне было приказано пойти туда, и я пошел. Я не боялся".

Он добавил, что трое мужчин, изображенных в сериале как добровольцы для самоубийственной миссии, просто выполняли приказы, не будучи четко информированы о рисках, которые они понесли.

Однако, наблюдая за происходящим в сериале, он указал на некоторые неточности. Указав на кислородные баллоны, он сказал: "У нас их не было. И мы шли быстрее, чем в сериале. Почему быстрее? Потому что, если ты пойдешь медленно, доза (поглощенной радиации) будет выше.

Из трех инженеров Беспалов также жив, живет в том же районе, что и Ананенко. Баранов умер в 2005 году. Ананенко не страдал от серьезных проблем со здоровьем сразу после миссии, и он мог продолжать работать в ядерной сфере до 2017 года.

Однако, чернобыльский ветеран был вынужден уйти в отставку, потому что он попал в серьезную автомобильную аварию, которая в течение месяца погрузила его в кому и повлияла на его память. Ананенко теперь получает ежемесячную государственную пенсию в размере около 417 долларов.

400 шахтеров, которые вырыли туннель под реактором:

Что случилось в сериале ...

Команда из 400 шахтеров вызвана, чтобы помочь операции восстановления в попытке предотвратить полный ядерный взрыв. Отважные люди вырыли огромный туннель под плавящимся реактором, чтобы создать пространство для теплообменника.

Около 100 шахтеров из 400 умерли до 40 лет dailymail

Они пытаются остановить попадание урана в грунтовые воды, а затем в Черное море, что затронет всю Европу. Ужасные сцены показывают, как шахтеры, работающие круглосуточно в жару, вырезают дыру. В заключительных статьях говорится, что около 100 шахтеров умерли до 40 лет.

Что на самом деле произошло...

Сцены понимаются как правдивые. Они работали днем ​​и ночью более месяца, борясь с теплом около 50C без вентиляции, чтобы построить 150-метровый туннель.

Сериал показывает, как шахтеры снимают с себя ограниченную защитную одежду и работают голыми - кроме шляп и туфель шахтеров. Также верно, что каждый четвертый шахтер умер в возрасте до 40 лет. К сожалению, теплообменник, ради которого шахтеры рисковали своей жизнью, так и не был установлен из-за охлаждения топлива без посторонней помощи.

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Людмила Игнатенко: овдовевшая беременная мама

Что случилось в сериале ...

Ее муж пожарный Василий перенес две недели мучений, прежде чем умер от радиационного отравления в возрасте 25 лет, когда Людмила, которую сыграла Джесси Бакли, постоянно находилась у кровати, пока его тело подвергалось ужасным графическим изменениям.

Джесси Бакли и Адам Нагайтис/Людмила и Василий Игнатенко

Игнатенко потеряла свою дочь Наташеньку в Москве через два месяца после смерти мужа Василия . В кино зрители с ужасом наблюдают, как Людмила, которой тогда 23 года, дотрагивается до ухудшающейся кожи мужа, зная, что это повлияет на нее и ее нерожденного ребенка.

Что на самом деле произошло...

Игнатенко пересказала свои воспоминания в "Голоса из Чернобыля" в 2005 году. Она сказала о своем муже: "Любая небольшая морщина (в его постельном белье), это уже рана на нем. Я подрезала ногти, пока они не кровоточили, чтобы случайно не порезать его".

Игнатенко на годовщине катастрофы в 1987 году dailymail

Людмила родила Наташеньку в Москве через два месяца после смерти Василия. Девочка умерла всего через четыре часа после рождения из-за цирроза печени. Однако она смогла родить другого ребенка "Мои друзья пытались остановить меня. "Вы не можете иметь ребенка. И врачи пытались меня напугать. "Ваше тело не сможет с этим справиться", - говорила Игнатенко. Она сказала, что ее сын Андрей помог ей оправиться от первого удара.

Пилоты вертолета, которые погибли попав в реактор:

Что случилось в сериале ...

Одна из самых захватывающих сцен - путешествие команды вертолетов, летящих над электростанцией. Военнослужащие бросают песок, свинец и бор в реактор, пытаясь остановить пожар, возникший во время взрыва.

С вертолета бросают песок, свинец и бор в реактор, пытаясь остановить пожар кадр из сериала

Но один из вертолетов оказывается слишком близко к реактору, ударяет кран и падает на землю, убивая всех пассажиров. Легасов и Щербина беспомощно наблюдают за тем, как он входит в реактор, убивая всех находящихся на борту. Крушение происходит во втором эпизоде ​​сериала - сразу же в первые часы после инцидента.

Что на самом деле произошло...

Крушение было реальным, но произошло это несколько месяцев спустя в октябре, но киношники хотели показать ужасы, с которыми столкнулись пилоты. У некоторых самолетов даже были открыты двери, чтобы солдаты могли выбросить материалы. Шокирующие оригинальные кадры катастрофы появились только после распада Советского Союза в 1991 году.

Те вертолеты, которые использовались в течение первоначального двухнедельного периода очистки, были слишком загрязнены, чтобы снова летать, и их приходилось утилизировать в неизвестном месте, пока они не были позже уничтожены.

Три "злодея": Виктор Брюханов, Николай Фомин и Анатолий Дятлов

Что случилось в сериале ...

Брюханов, Фомин и Дятлов представлены как плохие парни с самого начала, демонстрируя некомпетентность. Они остаются на заднем плане в следующих эпизодах, сражаясь с радиационным отравлением, до финала, который переходит к их испытанию в июле 1987 года.

Брюханов, Фомин и Дятлов представлены как плохие парни кадр из фильма

Что на самом деле произошло...

Брюханов, Фомин и Дятлов приняли профессиональную ответственность за несчастный случай, но отрицали уголовную ответственность.Они были приговорены к десяти годам заключения в трудовом лагере, что было максимально возможным наказанием за катастрофу.

Их приговорили к 10 годам трудового лагеря dailymail

Брюханов, в частности, высказался о своей роли в инциденте. Он был директором завода, а Фомин был главным инженером, а Дятлов был заместителем главного инженера.

В интервью в 2006 году Брюханов сенсационно утверждал, что ученые скрывали правду о неисправностях с реактором.Он признает, что он и его работники допустили ошибки, но добавил, что любое официальное расследование было побелено, чтобы оправдать ядерную промышленность во всем мире.

Виктор Брюханов/Кон О'Нил sntch.com

Он добавил: "Ученые, инженеры-строители, эксперты прокуратуры, все они защищали свои профессиональные интересы, и это все. Это была ткань лжи, которая отвлекала нас от поисков реальных причин аварии ".

По словам Брюханова, официальное расследование аварии было частью более широкого международного сокрытия о рисках ядерной энергетики, хотя он не представил никаких доказательств в подтверждение этого. "(Это) не только мы: американцы, французы, англичане, японцы скрывают реальные причины аварий на своих атомных станциях", - сказал он.

Брюханов находился в своем доме рядом с заводом, когда реактор взорвался и взял на себя большую часть ответственности. Он отсидел половину своего десятилетнего тюремного заключения и теперь живет в Киеве.

Фомин, главный инженер, был квалифицированным электриком и на момент инцидента ему было около 50 лет. Перед судом у него случился психический срыв, и он попытался покончить жизнь самоубийством, используя разбитое стекло очков, чтобы порезать запястья. Он пытался убить себя снова после того, как он был приговорен.

У Фомина начался нервный срыв после того, как он был помещен за решетку, в 1990 году был признан психически нездоровым и переведен в психиатрическую больницу.

Он пришел на работу на Калининскую АЭС под Москвой после того, как выздоровел. Он редко говорил о чернобыльской катастрофе, но в соответствии с чернобыльским проектом он сказал: "Я виню себя только в одном: я всегда думал, что самым важным из всех было предприятие, но оказалось, что я недооценил самое важное - ценность людей".

Дятлов также категорически не согласен с его приговором. В 1992 году он говорил: "Я столкнулся с ложью, огромной ложью, которую снова и снова повторяли руководители нашего государства и простые технические специалисты".

Анатолий Дятлов/Пол Риттер sntch.com

"Эта бесстыдная ложь разрушила меня. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конструкторы реактора сразу же выяснили реальную причину аварии, но затем сделали все, чтобы довести вину до операторов ".

Он добавил: "Если бы я знал тогда, что я теперь знаю о том, каким монстром был этот реактор, я бы никогда не пошел на работу в Чернобыль. И не только я. Там бы никто не работал.

Михаил Горбачев: советский лидер

Что случилось в сериале ...

Советский лидер, которого играет шведский актер Дэвид Денчик, покидает комиссию для расследования и, похоже, полагается на их обновления для получения информации.

Сам Горбачев пока сериал не посмотрел dailymail

Горбачев, которого играет швед Дэвид Денчик кадр из сериала

Что на самом деле произошло...

Чернобыль был заголовком новостей на Западе. При поддержке КГБ советская атомная промышленность была полна решимости скрыть правду о том, что чернобыльская катастрофа стала завершением многолетней лжи и укоренившейся некомпетентности.

Там не было никаких упоминаний о каких-либо конструктивных недостатков в реакторе. Но за закрытыми дверями Горбачев и политбюро уже знали факты - и то, что советская атомная промышленность скрывала ужасную тайну.

Они знали с 1975 года и аварии в Ленинграде, что один из их реакторов может взорваться - и с невыразимыми последствиями. Особая ирония заключается в том, что к весне 1986 года Чернобыль официально стал одной из самых эффективных атомных станций в Советском Союзе и должен был получить орден Ленина - высшую награду государства.

Даже разрушение, вызванное реактором № 4, не может сравниться с последующими взрывными политическими последствиями. Личная репутация Горбачева на Западе как реформатора была запятнана.

Он обвинил советское ядерное учреждение в председательстве:"В течение 30 лет вы говорили нам, что все было совершенно безопасно. Вы предполагали, что мы будем считать вас богами. Вот почему все это произошло, почему это закончилось катастрофой".

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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