Все умрут? Новый мрачный тизер "Игры престолов-8" вызвал переполох в сети

Телеканал HBO вызвал ажиотаж в соцсетях, опубликовав новый тизер заключительного сезона фентези-саги "Игра престолов".

На свежем видео поклонники сериала рассмотрели пустой и замерзший Винтерфелл и множество брошенных предметов, которые принадлежали тем или иным героям саги. Пользователи Reddit и Twitter предположили, что их может ждать печальный конец с гибелью главных персонажей.

Фото: hbo.com

Менее чем за две недели до премьеры 8 сезона авторы "Игры престолов" не перестают дразнить поклонников все новыми тизерами. Так, лишь в начале апреля в YouTube вышли сразу три новых промо. Последний из них получился весьма мрачным.

Помимо опустевшего Винтерфелла внимательные поклонники рассмотрели оставленные предметы героев вроде золотой руки Джейме Ланнистера, брошь королевского десницы Тириона Ланнистера, "Иглу" Арьи Старк, цепь Дейенерис и даже меч Джона Сноу.

Многие восприняли эти кадры как прямой намек на гибель главных персонажей. Опасения поклонников саги только усилились с выходом нового постера к 8-му сезону. На нем также изображены главные персонажи, и, судя по всему, действительно безжизненные.

Фото: hbo.com

Правы ли в своих догадках поклонники саги, покажет время. Первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

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