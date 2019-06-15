Военный ВСУ рассекретил кадры "Чернобыля": HBO консультировались

Часть сцен из американского сериала "Чернобыль" снимали в Борисполе на базе бригады транспортной авиации ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Хотя украинский аэродром в сериале показали мимоходом, авиаторы гордые, ибо в фильме не было "ляпов". Недаром в ВСУ консультировали съемочную группу "HBO".

Киевские кадры сериала "Чернобыль"

Американские "киношники" работали в Киевской области более года назад. Снимали в течение недели, с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены - даже ночью.

Все это время рядом со съемочной группой был заместитель командира авиабригады полковник Олег Михайленко.

Работа части на время съемок проходила в привычном интенсивном ритме, а для съемочной группы выделили отдельную локацию на аэродроме. Для съемок в ВСУ подобрали действующий вертолет, который перекрасили в "советский".

Михайленко с главными актерами сериала "Чернобыль" сайт МО

"Мы переживали только за то, чтобы их краска хорошо отмывалась. Ведь после съемок нам еще летать на этой "звезде". Забегая вперед скажу, что вернули технику в том же виде, в котором приняли", - заверил военный.

На самом деле вертолет в кадре не двигался сайт МО

Также он рассказал, как снимались сцены с вертолетом и заявил, что было много дублей.

"Взлет, посадка, пролет по кругу ... Все! Справились! А нет! Солнце не так садилось. Опять - взлет, посадка, пролет по кругу. Все? А нет! Волосы у актеров не так, как задумало, развивалось. Каждая сцена - десять-двадцать, а то и тридцать дублей ", - сказал военный.

Михайленко сообщил о секретах некоторых кадров. "Сцена, где на борту вертолета говорят ученые ... На самом деле, вертолет тогда не летел. Его поставили на специальные вибрирующие подушки, чтобы имитировать полет. Вокруг него обустроили десятки прожекторов, ламп ... Мы такой техники с роду не видели!", - пояснил он.

А для сцены в санчасти кинематографисты попросили военных пообрывать обои, чтобы обстановка выглядела более драматичной. "Начальник санчасти, как начал переживать. Говорит: "Вы что? Сейчас все палаты нам все поломаете. А потом где их искать?" Еле съемочная группа уговорила, пообещали, что все починят", - поделился Михайленко.

По его словам, съемочная группа потом поклеила новые обои и покрасила окна.

"Мы еще потом шутили, что зря не по всех палатах прошлись. Начальник санчасти, как увидел марафет, сразу стал более лояльным к кинематографу", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда выдала яростное опровержение "Чернобыля" от HBO. По ее сообщениям, ликвидаторы якобы возмущены тем, что создатели исказили реальную картину катастрофы.

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