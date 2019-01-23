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Внезапно умер известный американский комик

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В Мексике в 32 года внезапно умер американский комик и актер Кевин Барнетт во время отпуска.

Как сообщает Deadline, причина кончины восходящей звезды пока неизвестна, а всего несколько дней назад он публиковал в Instagram свое фото из путешествия.

Уточняется, что Барнетт успел сняться в таких фильмах, как "Тупой еще тупее-2", "Застрял в тебе" и сериале Lucas Bros Moving Co. Он считался восходящей звездой комедий в Нью-Йорке.

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Кроме того, комик писал сценарии к фильмам "Безбрачная неделя", "Девушка моих кошмаров", "Все по новой". Также он был режиссером картины Booze Buddies и выполнял функции продюсера сериала "Убежденный холостяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер участник и автор шуток первой команды КВН в Одессе, сатирик Семен Лившин.

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Место
Мексика
Тег
кино
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