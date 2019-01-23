Внезапно умер известный американский комик

В Мексике в 32 года внезапно умер американский комик и актер Кевин Барнетт во время отпуска.

Как сообщает Deadline, причина кончины восходящей звезды пока неизвестна, а всего несколько дней назад он публиковал в Instagram свое фото из путешествия.

Уточняется, что Барнетт успел сняться в таких фильмах, как "Тупой еще тупее-2", "Застрял в тебе" и сериале Lucas Bros Moving Co. Он считался восходящей звездой комедий в Нью-Йорке.

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Кроме того, комик писал сценарии к фильмам "Безбрачная неделя", "Девушка моих кошмаров", "Все по новой". Также он был режиссером картины Booze Buddies и выполнял функции продюсера сериала "Убежденный холостяк".

Kevin Barnett was an incredible comedian and writer, contributing to Broad City, the stand-up community and beyond. He’ll be greatly missed. pic.twitter.com/4uyoMNkGk0 — Comedy Central (@ComedyCentral) 22 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер участник и автор шуток первой команды КВН в Одессе, сатирик Семен Лившин.

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