Внезапная смерть 30-летнего актера в России: появилось видео его последней роли

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать внезапную смерть российского актера Владимира Дыховичного, сына именитого режиссера Ивана Дыховичного. О смерти 30-летнего артиста сообщила ранее в Facebook его супруга.

В последний раз Владимир Дыховичный появился на экране в эпизодической роли некоего Файнштейна в байопике Кирилла Серебренникова "Лето" о молодом Викторе Цое и становлении Ленинградского рок-клуба. OBOZREVATEL публикует эпизод из фильма.

Вскоре после смерти Дыховичного заговорили о том, что причиной могли стать наркотики. При этом подтверждения того, что актер был ранее замечен за употреблением наркотических веществ, на данный момент нет.

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Помимо фильма "Лето" фильмография Владимира Дыховичного насчитывает роли в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, сериале "Бессонница" и других.

Владимир Дыховичный Фото: facebook.com

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 декабря, в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Он был голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона.