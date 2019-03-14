Мое утро вчера началось с сообщения в телеграмме со словами "мне не дали визу, доброе утро". Так под угрозой оказалась поездка одного человека на конференцию в США. Поездка очень важная, с конкретными целями и уже назначенными встречами. Такое вот доброе утро.

День продолжился в том же ключе. И это был не какой-то особенный день. Просто риски есть во всех процессах, даже элементарных, отработанных и с малым количеством участников. А чем больше факторов, которые могут повлиять на успешность процесса - тем больше шансов, что где-то произойдёт сбой.

Поэтому если у тебя бизнес, который достиг определенных размеров и не останавливается в развитии, сбои будут. Часто. В поставках, в сервисе, в застрявшем лифте или отключённом электричество по всему микрорайону. Не говоря о глобальных сдвигах, на которые повлиять шансов никаких.

В связи с этим нужно делать две вещи. Во-первых, не паниковать и не принимать ситуацию слишком эмоционально. Потому что паника ещё никому не помогла, а эмоции так быстро закончатся. Они ещё пригодятся для созидания. Во-вторых, нужно делать выводы, чтобы на каждые грабли наступать только один раз. Поэтому для каждой ситуации нужно находить первопричину и ее устранять, либо создавать системы управления рисками.

Все предусмотреть невозможно, а быть готовым ко всему - вполне.

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