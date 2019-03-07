В декабре мы проводили так называемую встречу директоров. Мы проводим эти встречи 2 раза в год, на них приезжают директора кинотеатров со всей страны. Руководители Головного офиса рассказывают о планах развития по своим направлениям, рассказывают о проделанной работе и отвечают на вопросы. По сути, мы отчитываемся перед нашими внутренними клиентами - кинотеатрами, которые получают от нас набор услуг и в праве ожидать от нас решения их проблем.

На этой встрече я пообещал, что в первом полугодии приеду в каждый кинотеатр. Я давно хотел это сделать, но не хватало какого-то стимула. Теперь он появился - я стараюсь данные обещания не нарушать.

Первыми городами в моем списке стали Херсон и Николаев. Поездку туда было удобно совместить с открытием нашего первого кинотеатра в Одессе. 800 километров спустя, я могу сказать, что мои ожидания от этих визитов абсолютно не оправдались.

Потому что я ожидал тяжелых разговоров о проблемах, просьб о помощи, скептицизма по отношению к тем, кто "у себя там в Киеве". А я увидел прекрасных людей, для которых их работа - важнейшая часть их жизни, которые по-настоящему заботятся о своём деле. Которым интересно и которые получают возможности для самореализации - и ценят это. Проблемы есть, конечно, но они все решаемы и понятны.

Таким вдохновленным и полным желания работать я не выходил ни с одной конференции. Посмотрите внимательнее внутрь своей компании - там наверняка много прекрасного и неожиданного.

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