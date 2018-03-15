Вернуть "Иронию судьбы": в Нацсовете выступили с неожиданным заявлением

Советский фильм "Ирония судьбы" не несет в себе политических моментов, при этом, как и ряд подобных картин, запрещен к показу в Украине. Это говорит о неоправданности внесения ленты в так называемые черные списки Минкульта.

Таким мнением с журналистами портала "Левый берег" поделился глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, который посчитал, что личностям запрещать въезд в Украину и возбуждать против них уголовные дела можно, а вот запрещать или разрешать фильмы стоит, ориентируясь на то, несут ли они угрозу информбезопасности страны.

Юрий Артеменко

"Проблема с так называемыми "черными списками" существует у нас давно – из-за того, что человек внесен в него, у нас запрещается демонстрация фильма, в котором он снимался. Но сам фильм не несет пропаганду и имеет международное признание. Однако чисто по формальным признакам эти фильмы запрещены у нас к показу", - отметил он.

По словам Артеменко, закон нуждается в поправках.

"Аналогичная ситуация с "Иронией судьбы", где играет Талызина, подписавшая обращение по Крыму. Хотя не факт, подписала она его или ее просто использовали. Но там же играет и Ахеджакова, которая рвала сердце за Украину. Фильм не несет политических моментов, но мы его запретили из-за этого же принципа. Закон нужно модернизировать", - добавил он.

Напомним, с 2014 года Госкино запретило 589 фильмов и сериалов, были аннулированы государственные свидетельства на право распространения и демонстрацию к 170-ти российским фильмам и сериалам по заключению Экспертной комиссии.

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