В Украине скандал из-за сериала для россиян

Украинцы сняли совместный сериал "Принцип насолоди" с Польшей и Чехией, выиграв "патриотический питчинг" Минкульта, однако лента рассчитана на российский рынок.

Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Елена Чичинина, уточнив, что посмотрела всего два эпизода.

"Несу вам, друзья, хорошенькую порцию зрады. Часть людей, преимущественно киношников, говорили, что с х**а ли государство будет финансировать сериальчики. Телику не выгодно снимать национально сознательные сериалы, потому что у них мало денег. Поэтому снимают или совсем г*вно, или в расчете на большой российский рынок. Точнее г*вно на росрынок. Поэтому надо им отсыпать, чтобы снимали то патриотичненькое, об Украине и наших реалиях", – написала она.

starmediafilm

Журналистка добавила, что наконец-то свершилось и в Одессе показали два эпизода сериала "Принцип насолоди", производства компании Star Media. Ленту снимали с польскими и чешскими коллегами, что в принципе является хорошей новостью.

"Итак, имеем сериал, события которого происходят в Одессе, Варшаве и Праге. По качеству он значительно лучше, чем вот то все, что мы видим по телику. Но. Все украинские эпизоды сняты на русском языке. Украинский дубляж сверху. А, как правило, это значит, что производители рассчитывают на российский рынок. В сюжете я не увидела какого-то особого украинского контекста, только кадры, которые на монтаже заменяются. Типа украинского флага или полицейской машины", – добавила журналистка.

Просмотр ТВ (иллюстрация) pixabay

Она пошутила, что возможно ошибается, и в третьем эпизоде может оказаться, что российская озвучка – это всего лишь режиссерский ход, а среди героев "появится мощный и красивый бандеровец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в учебном процессе в школах будут использовать украинские художественные и документальные фильмы, что позволит знакомить детей с культурным продуктом.

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