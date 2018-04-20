В Украине покажут уникальный фильм о Чернобыле

В день годовщины Чернобыльской аварии, 26 апреля, в Украине покажут короткометражный фильм-постсимфонию "Арка", полностью снятый на территории Чернобыльской зоны отчуждения и собравший награды и номинации по всему миру.

Съемки проходили в октябре-ноябре 2016 года, во время строительства защитной арки для разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС – в непосредственной близости от места аварии, которая произошла в 1986 году.

В основу фильма легла история мальчика, выросшего в Припяти, музыка, специально написанная для фильма, и кадры кинохроники.

Фильм "Арка" повествует не столько о трагедии, сколько о том, что у зоны отчуждения есть будущее. Это попытка зафиксировать время, оставить свидетельство грандиозности и неповторимости момента.

Автор идеи фильма и продюсер – Ирина Николаенко. Музыкальный продюсер – известный украинский рок-музыкант, автор знаменитой рок-версии гимна Украины - Никита Рубченко. В соавторстве с композитором Ярославом Мисиком они написали саундтрек к фильму – постсимфонию "Арка".

Никита Рубченко, Ирина Николаенко Фото: Никита Завилинский

Никита Рубченко Фото: Никита Завилинский

Ее основой стали звуки нескольких уникальных объектов Зоны отчуждения. Записали и исполнили музыку коллектив Никиты Рубченко и украинский этно-симфонический оркестр. За съемку фильма отвечала команда во главе с режиссером Антоном Шатохиным и клипмейкером Радиславом Лукиным. Исполнитель главной роли – Евгений Сычев.

Интересные факты о фильме:

Арка, давшая название фильму, – это крупнейшая мобильная наземная конструкция в мире с пролетом в 257 метров, высотой 109 метров (35-этажный дом), длиной свыше 160 метров (полтора футбольных поля) и весом более 36 тысяч тонн. Арка – это часть сложной инженерной системы новый безопасный конфайнмент. В ноябре 2016 года она накрыла устаревшее "Укрытие" над разрушенным энергоблоком.

Фото: Никита Завилинский

Уникальные акустические свойства Арки и охладительного сооружения – градирни – учитывались при создании постсимфонии: скорость акустических отражений задала темп произведения.

Подготовка к съемкам фильма заняла два месяца. А снят он был всего за неделю.

Фото: Никита Завилинский

На время съемок фильма строительство Арки не прекращались ни на минуту. Через три недели после их окончания Арка заняла свое проектное положение.

150 человек участвовало в создании фильма. Концертные кадры сняты непосредственно под Аркой в 300 метрах от реактора.

За полтора года фильм "Арка" получил 5 побед и 18 номинаций на международных кинофестивалях Европы, Америки и Азии.

В фильм вошли уникальные архивные кадры, часть из них не знакома широкой аудитории.

Саша-сталкер (Александр Сирота) сопровождал группу на съемках. Он знает Чернобыльскую зону, как собственный дом. Его история стала частью сценария фильма.

В фильме появляется припятский лис Семен. Он совершенно не боится людей, выходит к туристам и сотрудникам станции за едой, увидеть его можно в разных частях Зоны отчуждения, но чаще - возле столовой ЧАЭС. У лиса есть своя страничка в Facebook.

"Арка" стала первым не итальянским фильмом, победившим на Visioni Corte Film Festival в Италии в номинации "Лучший музыкальный фильм".

Фото: Никита Завилинский

Фильм уже получил ряд наград: Best Music Video: Salento International FILM Festival (Соленто, Италия), Kyiv Film Festival 2017 (Киев, Украина), Creation International Film Festival (Оттава, Кана-да), California International shorts Festival, (Лос-Анджелес, США), CortoMusic – Visioni Corte Film Festival (Минтурно, Италия), и стал полуфиналистом International Music Video Underground, Париж, Франция.

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