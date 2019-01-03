В Украине могут снять фильм о Бандере: в Госкино поделились планами

Госкино Украины готово поддержать и профинансировать создание фильма о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере, если картину признают достойной с творческой точки зрения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава Госкино Филипп Ильенко, комментируя 110-ю годовщину со дня рождения идеолога украинского национализма.

"Прямо сейчас нет в производстве лент о Степане Бандере, но не исключаю, что в будущем на конкурсный отбор Госкино или других институций, которые обеспечивают госфинансирование производства фильмов, будет подан соответствующий проект. Если он будет достоин с художественной и творческой точки зрения, то я уверен, что он будет поддержан", – подчеркнул он.

"Чтобы намекнуть украинским кинематографистам, что они могут рассмотреть такую тему и такую фигуру, у меня в кабинете висит портрет Степана Бандеры. На его фоне мы делаем фото, когда подписываем новые контракты на создание фильмов", – рассказал глава Госкино.

По словам Ильенко, борьба, которую вел Бандера во главе ОУН, находит свое отображение в фильмах:

"Фильм об УПА "Червоний" вышел полтора года назад, "Червоний-2" сейчас снимается. Весной выйдет лента "Екс" Сергея Лысенко, которая рассказывает о бойцах Украинской войсковой организации, из которой произошла Организация украинских националистов. Был снят фильм о Степане Бандере "Атентат. Осіннє вбивство в Мюнхені" режиссера Олеся Янчука. С тех пор прошло уже более 20 лет, так что можно возвращаться к теме".

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"Нельзя за первые 2-3 года массового производства украинских фильмов охватить абсолютно все личности и фигуры, но я уверен, что реализация байопика о Степане Бандере в ближайшем будущем реальна", – добавил чиновник.

Степан Бандера lviv1256.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве и других городах Украины прошли шествия, посвященные 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Часть участников решила обойтись без традиционных факелов — они зажгли бенгальские огни. Все прошло мирно и без провокаций.

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