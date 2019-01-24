В США умер легендарный режиссер-авангардист

В США на 97 году жизни скончался Йонас Мекас, режиссер, прозванный коллегами по цеху крестным отец авангардного кино Америки.

Как пишет The Hollywood Reporter, Мекас умер в среду, 23 января, в своем доме в Нью-Йорке.

Фото: bedfordandbowery.com

Кино Йонас Мекас увлекся уже в США после войны, в 40-х ему удалось пережить нацистский трудовой лагерь. Режиссер снимал свои фильмы на 16-миллиметровую камеру Bolex в жанре дневников и кинохроник. Среди его работ упоминаются фильмы, посвященные художникам Энди Уорхолу ("Сцены из жизни Энди Уорхола", 1982) и Джорджу Мачюнасу ("Зефиро торна", 1992), солисту The Beatles Джону Леннону ("С днем рождения, Джон", 1996) и другим знаменитостям.

Как пишет источник, за годы карьеры Мекасу удалось создать параллельную Голливуду киносреду, режиссер открыл Синематеку кинематографистов, в которой регулярно показывали экспериментальное кино, и где зрители и коллеги-режиссеры могли обмениваться информацией, опытом и знакомиться с работами друг друга.

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Позже Синематика Мекаса стала Anthology Film Archives - центром независимого кино, который действует по сегодняшний день. Ранее его посетителем часто бывал Мартин Скорсезе.

Йонас Мекас и Энди Уорхол Фото: bedfordandbowery.com

Фильмография режиссера насчитывает десятки кино- и видеофильмов, его творчеством увлекаются известные голливудские режиссеры и актеры. До последних дней жизни Мекас оставался активным, общительным, давал интервью и регулярно размещал видео на своем официальном сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США умер участник и автор шуток первой команды КВН в Одессе, сатирик Семен Лившин. По словам товарища, это произошло в Сан-Диего.

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