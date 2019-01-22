В США объявляют номинантов на ''Оскар-2019'': прямая трансляция

Во вторник, 22 января, Американская Киноакадемия представляет список номинантов на главную премию в области кино "Оскар". Церемония ее вручения в этом году состоится в ночь на 24 февраля.

OBOZREVATEL публикует прямую трансляцию объявления номинантов. Она стартовала в 15:20 по киевскому времени. Традиционно в ходе церемонии будут названы претенденты на "Оскар" в 24 номинациях.

Ранее мы писали о фаворитах 2019 года среди кинокритиков. Одним из наиболее вероятных претендентов на статуэтку в категории "Лучший фильм" считается сегодня картина Питера Фаррелли "Зеленая книга", которая ранее была удостоена премии Гильдии продюсеров США. Высоко оценивают шансы картин "Звезда родилась" Брэдли Купера и "Рома" Альфонсо Каурона.

Вскоре здесь появится полный список номинантов премии "Оскар-2019"

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Объявят номинантов на "Оскар" актеры Кумэйл Нанджиани ("Ужастики") и Трэйси Эллис Росс ("Черноватый").

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

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