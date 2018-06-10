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В США нашли тело 20-летней звезды сериалов

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Американский актер Джексон Оделл скончался в возрасте 20 лет.

Как сообщает таблоид TMZ, тело актера нашли в пятницу, 8 июня в его доме в Сан-Фернандо (Калифорния).

Согласно источнику, причину смерти молодого актера установить пока не удалось. При этом полиция исключила версию насильственной смерти, не выявив соответствующих признаков.

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Джексон Оделл начал сниматься в кино с 12 лет. Славу актеру принесла роль в сериале "Голдберги". Наряду с этим артист занимался музыкой и написал в этом году несколько песен к фильму "Forever Your Girl".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на 79 году жизни умер народный артист России актер театра и кино Леонид Неведомский.

Место
США
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