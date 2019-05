В сети предложили альтернативный финал "Игры престолов": фанаты в восторге

Поклонник сериала "Игра престолов", блогер Дэн Олсон предложил альтернативную концовку 8 сезона фэнтези-саги, которая вызвала у зрителей восторг и одобрение.

Так, после того, как финал "Игры престолов" раскритиковали фанаты, Олсон прописал свою сюжетную линию, в которой рассказал о дальнейшей судьбе главных героев саги: Джона Сноу, Сансы, Арьи и Брана Старков и даже дракона Дрогона. Видео блогер опубликовал на личной странице в Twitter (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что всего за сутки ролик посмотрели более 5 млн пользователей. Примечательно, что Олсон не заменял в нем концовку сериала, а просто продлил ее.

"Джон поселился с вольным народом и помог установить торговлю с Севером. Утратив лидера и людей после битвы с белыми ходоками, Ночной Дозор вскоре был распущен".

"Зима стала убыточной для правления Сансы. Запасы продовольствия после войны были исчерпаны, многие северяне погибли от истощения. Запросив помощи у Хайгардена, Север погряз в долгах".

"Арья нашла землю к западу от Вестероса и назвала ее "Вестерерос". Она вернулась в Винтерфелл и никогда не вышла замуж. Однажды она приготовила пирог с еще одним человеком (отсылка к сцене с убитыми сыновьями Уолдера Фрея - Ред.)".

"Обладающий всевидением Трехглазого ворона король Бран правил жестко и сворачивал бесчисленное количество войн еще до того, как они начинались".

"Тирион в конце концов осознал, что он был лордом Утеса Кастерли. Он построил памятник в честь своих отца и сестры, отметив, что они были "злом, но как бы не ТАКИМ злом".

"Бронн Черноводный был зарезан во время драки в баре тремя днями позже".

"Сир Давос прослужил несколько лет как Мастер над кораблями. Он мирно умер дома, окруженный его супругой и выжившими детьми".

"Сэм продолжал внедрять свои новаторства. Смерть настигла его случайно во время вспышки инфекционного заболевания".

"Дрогон вернулся в Эссос и сжег деревню дотла".

