В сети появились кадры с последнего сезона "Игры престолов"

До старта финального сезона популярного сериала "Игра престолов" осталось совсем немного времени.
Премьера запланирована на 14 апреля и в преддверии начала нового сезона телеканал HBO делится новыми промо-кадрами саги. Снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.
Кроме того, актеры поделились небольшими комментариями о том, какими будут сюжетные линии их персонажей.
"В этом сезоне Санса наслаждается лидерством, и в этом году всех, кто будет его оспаривать, ожидают трудности", – сообщает Софи Тернер.
"Скоро может произойти конец света, но он хотя бы влюблен и знает, кто он такой", – рассказывает Кит Харингтон о своем персонаже Джоне Сноу.
"Она так много повидала, многому научилась, столько страдала. Она работала над этим всю свою жизнь", – говорит Эмилия Кларк о Дейенерис.
"То, что мы сделали с нашей командой в этом году, до нас не делал никто ни в кино, ни на телевидении. Это финальное сражение Армии Смерти с армией живых – полностью беспрецедентно и беспощадно, и даже сама битва представляет собой смешение разных жанров", – добавляет один из продюсеров шоу Брайан Когман.
Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке.
Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".
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