В России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле"

Создатели сериала "Чернобыль", который по рейтингам обошел "Игру престолов 8", рассказали в 4 серии правду о Голодоморе, что взбесило российских пропагандистов.

Гневный пост об эпизоде "Наша цель — счастье всего человечества" написал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале, опубликовав подкаст о сериале (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы).

"В подкасте (примерно с 2:40) создатели сериала рассказывают о его идее. Фильм-то об Украине. Тут все вспомнили – и вторжения с Запада, и геноцид с Востока. И раскулачивание приплели, и Голодомор, куда ж без него, и коллективизацию. И вообще, чтоб вы знали, Чернобыль был последним преступлением СССР перед Украиной (если не брать в расчет уже российскую войну на Донбассе и оккупацию в Крыму)", – пожаловался пропагандист Коц.

Солдаты отстреливают животных - "Чернобыль" скриншот

Он заявил, что создатели сериала "впаривают" это всему миру. Хотя военкор увидел в этом и преимущество – лента может заинтересовать зрителей почитать о ЧАЭС.

"Я, кстати, не писал, что кино – го*но (в чем меня почему-то обвинили). Снято действительно отлично. Но идейно он с моими ощущениями не совпал. Потому что он не о героизме и любви, а о совке в клюквенном выражении. И вот лишнее тому подтверждение. Это я даже фактологию толком не разбирал, которая там сильно хромает", – написал он.

Сериал "Чернобыль" Скриншот (YouTube)

По сюжету, идет эвакуация людей в зоне отчуждения. Солдат наткнулся на 82-летнюю бабушку, которая не собирается покидать свой дом. Ведь в нем она пережила и революцию, и Голодомор, и войну.

"Ты не первый солдат, пришедший сюда с оружием. Когда мне было 12 - была революция – люди царя. Потом большевики, мальчишки вроде тебя маршировали в шеренгах. они велели нам уходить. Потом был Сталин и его голод – Голодомор. Мои родители умерли, две сестры умерли. Нам тоже говорили уходить – нет. И Великая Война: немецкие мальчишки: опять солдаты, голод, трупы..." – говорила бабушка в фильме.

Бабушка в сериале "Чернобыль" кадр из фильма

Все это она рассказала, когда доила корову. Солдат продолжил уговоры. Женщина вылила молоко и убила корову, а в автобусе ее уже ждали соседи.

Сами создатели подтвердили, что действительно была настолько жесткая эвакуация населения, а история про старушку – настоящая.

Бабушка убила корову в сериале "Чернобыль" кадр из фильма

Подкаст о сериале "Чернобыль" на языке оригинала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ликвидатор Леонид Седов рассказал, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы. По его мнению, в ленте получилось все утрировано, а называть ее нужно было "Монстры".

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Сериал будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая. 3 серия "Откройся, земля" (Open Wide, O Earth) появилась в сети 20 мая.

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