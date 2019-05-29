ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

В России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле"

3.7тЧитать материал на украинском

Создатели сериала "Чернобыль", который по рейтингам обошел "Игру престолов 8", рассказали в 4 серии правду о Голодоморе, что взбесило российских пропагандистов.

Гневный пост об эпизоде "Наша цель — счастье всего человечества" написал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале, опубликовав подкаст о сериале (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы).

"В подкасте (примерно с 2:40) создатели сериала рассказывают о его идее. Фильм-то об Украине. Тут все вспомнили – и вторжения с Запада, и геноцид с Востока. И раскулачивание приплели, и Голодомор, куда ж без него, и коллективизацию. И вообще, чтоб вы знали, Чернобыль был последним преступлением СССР перед Украиной (если не брать в расчет уже российскую войну на Донбассе и оккупацию в Крыму)", – пожаловался пропагандист Коц.

Солдаты отстреливают животных - "Чернобыль"

Солдаты отстреливают животных - "Чернобыль"

скриншот

Он заявил, что создатели сериала "впаривают" это всему миру. Хотя военкор увидел в этом и преимущество – лента может заинтересовать зрителей почитать о ЧАЭС.

Новости
"Расстрелял парламент": в политикуме Болгарии вспыхнул скандал из-за сериала с Зеленским

"Я, кстати, не писал, что кино – го*но (в чем меня почему-то обвинили). Снято действительно отлично. Но идейно он с моими ощущениями не совпал. Потому что он не о героизме и любви, а о совке в клюквенном выражении. И вот лишнее тому подтверждение. Это я даже фактологию толком не разбирал, которая там сильно хромает", – написал он.

Сериал "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль"

Скриншот (YouTube)

По сюжету, идет эвакуация людей в зоне отчуждения. Солдат наткнулся на 82-летнюю бабушку, которая не собирается покидать свой дом. Ведь в нем она пережила и революцию, и Голодомор, и войну.

"Ты не первый солдат, пришедший сюда с оружием. Когда мне было 12 - была революция – люди царя. Потом большевики, мальчишки вроде тебя маршировали в шеренгах. они велели нам уходить. Потом был Сталин и его голод – Голодомор. Мои родители умерли, две сестры умерли. Нам тоже говорили уходить – нет. И Великая Война: немецкие мальчишки: опять солдаты, голод, трупы..." – говорила бабушка в фильме.

Бабушка в сериале "Чернобыль"

Бабушка в сериале "Чернобыль"

кадр из фильма

Все это она рассказала, когда доила корову. Солдат продолжил уговоры. Женщина вылила молоко и убила корову, а в автобусе ее уже ждали соседи.

Сами создатели подтвердили, что действительно была настолько жесткая эвакуация населения, а история про старушку – настоящая.

Бабушка убила корову в сериале "Чернобыль"

Бабушка убила корову в сериале "Чернобыль"

кадр из фильма

Подкаст о сериале "Чернобыль" на языке оригинала

В России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ликвидатор Леонид Седов рассказал, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы. По его мнению, в ленте получилось все утрировано, а называть ее нужно было "Монстры".

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Сериал будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая. 3 серия "Откройся, земля" (Open Wide, O Earth) появилась в сети 20 мая.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Место
Россия
Теги
Чернобыльсериалпропаганда
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
8
9
Смешно
14
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
В результате голодомора у нерабов атрофировались мозги и с тех пор они тильки стрыбают як мавпы и спивают похоронную щеневмерлу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Они после Гитлера еще 20 лет верили что он вернется! Твари нацистские...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Вадим
Иванов Вадим
Сощдатели фильма использовали реальные факты. Которые имели место. А вот мрение лишнехромосомного мутанта, корреспондента всемирно известного издания Комсомольская ( о, Боже) Правда?????!!!! Александра ПОЦА спросить как-то забыли... Дерьмецо потекло... Которое он слизал со статуи НАВОЗНОГО ПЕТУХУ- символа недоРоссии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-