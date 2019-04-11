В России умерла звезда советского кино: что известно

В Москве умер известный российский актер театра и кино, звезда "Современника" и народный артист РФ Геннадий Фролов.

Артист скончался на 82-м году жизни. О том, что именно стало причиной смерти, не сообщается. Об этом написали на сайте театра "Современник".

"У нас очень горькая потеря. После тяжелой продолжительной болезни скончался один из ведущих старейших актеров театра "Современник" Геннадий Фролов. Народный артист страны, один из первых актеров "Современника", человек который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил свое сердце", – отметила администрация театра.

Геннадий Фролов Современник

По предварительной информации от родственников, похороны состоятся в воскресенье, 14 апреля. Точное время прощания с артистом, а также место захоронения будут известны позже.

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Отмечается, что Фролов служил в театре с 1961 года и был с "Современником" с момента его создания.

Помимо работы в театре, актер снялся более чем в полусотне кинокартин. В частности, он известен по ролям в фильмах "Следствие ведут знатоки: Из жизни фруктов", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Батальоны просят огня", "Россия молодая", "Битва за Москву" и других.

Геннадий Фролов kino-teatr.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты". Артист внезапно скончался в возрасте 68 лет.

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