В России умерла жена Владимира Высоцкого: что об этом известно

В городе Нижний Тагил, Россия, умерла известная актриса театра и кино, народная артистка РФ и первая супруга легендарного барда Владимира Высоцкого Иза Высоцкая.

Артистка скончалась в возрасте 81 год из-за проблем со здоровьем. По словам ее коллег, смерть Высоцкой не была несчастным случаем. Об этом сообщили на странице Нижнетагильского драматического театра в Facebook.

"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!" - со скорбью написали в социальной сети.

"Сегодня не стало Изы Константиновны Высоцкой. Она скончалась в 05.30 утра у себя дома. Вероятнее всего из-за проблем со здоровьем. Это не был несчастный случай. В этом сезоне она полноценно работала. В последний раз наш коллектив виделся с ней в четверг, 19 июня, на закрытии сезона. Здоровье ее часто подводило, но когда она выходила на сцену - танцевала и была очень яркой", - рассказали ее коллеги.

Отметим, Изольда Константиновна Высоцкая (до замужества - Мешкова) родилась 22 января 1937 года в Нижнем Новгороде. Во время учебы на третьем курсе школы-студии Московского Художественного театра, она познакомилась с поэтом Владимиром Высоцким, который также учился там. В 1957 году они стали жить вместе. Сыграли свадьбу в 1960-м, а в 1965-м развелись. Менять фамилию Иза Константиновна не стала. С 1970 года она работала в Нижнетагильском драматическом театре. Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

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