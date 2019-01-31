В России трагически скончалась звезда советского кино

В Москве 31 января умерла советская и российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая на 87 году жизни.

По данным российского "Пятого канала", предварительная причина смерти – сердечная недостаточность.

Уточняется, что женщина находилась дома со своей сиделкой, когда ей стало трудно дышать. Помощница вызвала медиков, которые по приезду поставили диагноз "кома". Врачи два часа сражались за ее жизнь, но спасти так и не удалось. В последнее время актриса часто жаловалась на боли в сердце.

Березуцкая родилась в Курской области в семье военного. Ее часто называют "королевой эпизодов". Около 40 лет она прослужила в штате "Мосфильма". На счету актрисы свыше 200 ролей в кино. Она запомнилась публике по фильмам — "Летят журавли", "Человек родился", "Иван Бровкин на целине" и "Баллада о солдате", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Кадр из фильма "Операция "Ы"

Она также получила премию "Ника" за роль Феклы в картине "Старухи". А молодежь запомнила Березуцкую по ролям в фильмах "Антикиллер", "Анкор, еще Анкор", а также в сериалах "Каменская", "На углу у Патриарших", "ДМБ" и "Семейные тайны", "Следствие ведут".

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