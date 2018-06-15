В поддержку Сенцова: известный украинский режиссер объявил голодовку

Украинский кинорежиссер-документалист Вячеслав Бигун объявил голодовку в поддержку своего коллеги Олега Сенцова.

Режиссер Олег Сенцов отбывает наказание по сфабрикованным обвинениям в России. Его осудили на 20 лет лишения свободы, после чего он объявил голодовку. О своем решении поддержать незаконно осужденного Сенцова Бигун написал на странице в Facebook.

"Для солидарности с коллегой, украинцем Олегом Сенцовым решил солидаризироваться с ним и другими пленниками - голодать вместе. Понимаю, решение - контроверсионное, так какой толк? Но это продуманный шаг. Мой ответ на то, что могу сделать в этом случае. Сейчас решающий момент, когда надо быть с ними вместе и это моя попытка сопереживания моменту", - написал Бигун.

По словам Вячеслава, сейчас уже идут третьи сутки с момента начала голодовки.

"Третьи сутки моего голодания солидарности. Но уже чувствую себя более солидарным. Настроение и самочувствие хорошие. И все должно быть хорошо", - подчеркнул в своих постах Бигун.

Отметим, Вячеслав Бигун является режиссером документальных фильмов "Сердце мамы Гонгадзе" и "Сильные духом" об украинском политзаключенном Юрию Яценко.

Напомним, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

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