В новых "Сватах" нашли Путина и георгиевскую ленту: детали скандала

Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение сериала "Сваты", который с 1 июля снова начал показывать телеканал "1+1".

По словам члена экспертной комиссии при Госкино Сергея Стуканова сериал попадает под запрет на показ в Украине, потому что в нем появляется российская государственная символика, а среди героев ленты есть работники правоохранительных органов РФ, что запрещено законом, пишет "Громадське".

Скриншот из видео

"Я уже не говорю, что в шестом сезоне, который начал показывать телеканал "1+1", появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется "Георгиевская лента", которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах", — отметил Стуканов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"И я думаю государственное агентство имеет все основания это сделать, даже не обращаясь к экспертной комиссии", — резюмировал Стуканов.

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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