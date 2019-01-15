В новом трейлере ''Игры Престолов-8'' нашли спойлер финала

Поклонники фэнтези-саги "Игра Престолов" в трейлере восьмого и заключительного сезона сериала нашли подтверждение одной из фанатских теорий.

Как предположили пользователи соцсети Twitter, один из главных героев Бран Старк превратится в главного антагониста - Короля Ночи (трейлер смотрите ниже).

Коллаж: fotor.com

Полутораминутный ролик демонстрирует зрителям персонажей Джон Сноу, сестер Сансу и Арью Старк, которые спускаются в усыпальницу замка Винтерфелл. Там они находят собственные надгробные статуи. Примечательно, что в компании персонажей не хватает еще одного родственника - Брана Старка. Однако в скоре после приходя трицы в подземелье, его коридоры начинают наполняться холодом.

Теория о том, что Бран Старк является Королем Ночи, появилась еще в 2017 году. Тогда поклонники сериала указали сходство между персонажами во внешности и подкрепили эту версию тем, что Старк способен путешествовать во времени и обладает магическими способностями.

Тогда же внимательные фаны обратили внимание и на интервью Айзека Хемпстед-Райта, актера роли Брана: в ответ на вопрос, является ли он он Королем Ночи, парень лишь ответил, что оба упомянутых персонажа - древнейшие существа Вестероса.

Напомним, "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой Сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля.

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