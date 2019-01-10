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В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло

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Кинокомпания Netflix выпустила трейлер сериала "Матрешка", главную героиню которого в сети перепутали с примадонной Аллой Пугачевой.

Соответствующий ролик, где повествуется о постоянно погибающей женщине, которая попала в петлю времени, опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, проикрольте до конца страницы).

Премьера восьмисерийной ленты первого сезона запланирована на 1 февраля. По сюжету молодая женщина Надя из Нью-Йорка в исполнении актрисы Наташи Лионн попадает в таинственную временную петлю. Она постоянно отправляется на вечеринку, в финале которой погибает. Наутро женщина просыпается в своей постели и вновь переживает этот день.

В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
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В американском сегменте сеты обвинили создателей в плагиате, ведь подобный сюжет был у легендарного фильма "День сурка". Также в сети опубликовали фотографию Аллы Пугачевой, на которую главная героиня сериала очень похожа.

Сериал

Сериал "Матрешка"

ew.com

В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло

Кадр из сериала / Russian Doll

В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло
В новом американском сериале нашли Пугачеву: как так вышло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева засветилась в компании "императрицы" российской эстрады Ирины Аллегровой, несмотря на то, что многие годы артистки не общались между собой.

Персона
Алла Пугачева
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