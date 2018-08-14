Умер Эдуард Успенский

В Москве умер автор популярных советских произведений, которые были экранизированы, Эдуард Успенский.

По данным РЕН ТВ, легендарный 80-летний писатель ушел из жизни 14 августа в частном доме в Пучково.

Отмечается, что 9 августа Успенскому стало плохо. Он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга. Информацию о смерти также подтвердили дочь и супруга писателя.

"К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - сказала дочь Ирина в комментарии ТАСС.

Стоит отметить, что он последние несколько лет боролся с раком. В феврале он рассказывал в шоу Андрея Малахова, что проходил четвертый курс химиотерапии.

Кроме того, Эдуард Успенский был известным противником аннексии Крыма Россией. Он не раз высказывался в поддержку Украины. OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания писателя.

Эдуард Успенский

Новости Умер легендарный американский рестлер Джим Нейдхарт

Первая книга Успенского "Крокодил Гена и его друзья" была опубликована в 1966 году. Также большой популярностью пользовалась книга "Дядя Федор, пес и кот". Главным героем был шестилетний мальчик. По произведению было снято три популярных мультипликационных фильма: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".

Эдуард Успенский

Кроме того, писатель был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка", "Радионяня".

В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей.

Эдуард Успенский Собеседник

По его сценариям и произведениям сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: "Антошка", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Ивашка из Дворца пионеров", "Про Сидорова Вову", "Следствие ведут Колобки", "Три типа и скрипач" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Новосибирске скончался актер Анатолий Узденский, который исполнил главную роль в сериале "Ментовские войны".