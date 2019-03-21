В Москве прощаются с легендой советского кино

В московском Доме кино 21 марта началось прощание с легендой советского кино Марленом Хуциевым. Режиссер скончался утром 19 марта в Боткинской больнице на 92-м году жизни.

Как пишет РЕН-ТВ, проводить классика кинематографа в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники его творчества. Похоронят Марлена Хуциева на Троекуровском кладбище.

Причины смерти режиссера пока не названы. Известно лишь, что два дня назад Хуциев был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера открылось желудочно-кишечное кровотечение.

В 1953-1958 годах Марлен Хуциев работал в стенах Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии имени Горького, с 1965-го — на "Мосфильме". В это же время ставил спектакли в театре и снимался как актер. С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе, а с 1987 по 2009 года — был заведующим кафедрой режиссуры художественного фильма.

В 1986 году Марлен Хуциев был удостоен звания Народного артиста СССР, в 1993-м стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Славу режиссеру принесли картины "Два Федора" (1958), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Весна на Заречной улице" (1956), "Застава Ильича" (1964) и другие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 21 марта в Москве также начались похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.

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