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В Москве прощаются с легендой советского кино

1.8тЧитать материал на украинском

В московском Доме кино 21 марта началось прощание с легендой советского кино Марленом Хуциевым. Режиссер скончался утром 19 марта в Боткинской больнице на 92-м году жизни.

Как пишет РЕН-ТВ, проводить классика кинематографа в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники его творчества. Похоронят Марлена Хуциева на Троекуровском кладбище.

В Москве прощаются с легендой советского кино

Причины смерти режиссера пока не названы. Известно лишь, что два дня назад Хуциев был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера открылось желудочно-кишечное кровотечение.

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  • В 1953-1958 годах Марлен Хуциев работал в стенах Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии имени Горького, с 1965-го — на "Мосфильме". В это же время ставил спектакли в театре и снимался как актер. С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе, а с 1987 по 2009 года — был заведующим кафедрой режиссуры художественного фильма.

  • В 1986 году Марлен Хуциев был удостоен звания Народного артиста СССР, в 1993-м стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Славу режиссеру принесли картины "Два Федора" (1958), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Весна на Заречной улице" (1956), "Застава Ильича" (1964) и другие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 21 марта в Москве также начались похороны известной поп-певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла после борьбы с тяжелой болезнью 16 марта.

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Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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