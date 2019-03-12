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В Москве прощаются с актером Владимиром Этушем

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Во вторник, 12 марта, в Москве проходит церемония прощания с актером театра и кино Владимиром Этушем, который скончался 9 марта на 97 году жизни.

Гражданская панихида проходит на сцене Театра имени Вахтангова, с которым актер сотрудничал более 70 лет.

За плечами народного артиста СССР десятки театральных и кино- ролей. Самые знаменитые: Саахов в "Кавказской пленнице", стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию".

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Как писал ранее OBOZREVATEL, в мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве. Ему стало плохо на отдыхе в Италии.

В ноябре "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года. Владимир Этуш скончался в прошлую субботу. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище.

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Персона
Владимир Этуш
Место
РоссияМосква
Теги
прямая трансляциявидео
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