В Москве экстренно госпитализирована известная актриса: названа причина

Известная советская и российская актриса Нина Русланова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

72-летнюю Народную артистку России доставили в больницу с серьезной травмой головы, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительным данным, актриса упала в своей квартире и получила сильный ушиб головы, в связи с чем ее были вынуждены срочно доставить в больницу.

Нина Русланова Кино-Театр.РУ

К счастью, известная актриса театра и кино была дома не одна, ее родственники вовремя вызвали медиков. Врачи поставили диагноз: открытая рана волосистой части головы, также есть подозрение на сотрясение мозга.

Нина Русланова известна своими многочисленными ролями в таких культовых фильмах, как "Ирония судьбы, или с Легким паром!", "Собачье сердце", "О чем говорят мужчины", а также популярных сериалах "Моя прекрасная няня", "Папины дочки" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 июня, в Санкт-Петербурге на 58-м году жизни умерла известная актриса, заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая.