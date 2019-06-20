В Киеве представили документальный фильм "Не ховай очей. Наші в США"

Клипмейкер Юрий Движон совместно с KYIVPRIDE представил продолжение документального фильма "Не ховай очей. Наші в США", рассказывающий о судьбе украинских ЛГБТ-эмигрантов.

Съемки проходили в трех городах США - Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Главными героями фильма стали пять украинцев, которые эмигрировали. Среди них - участница третьего сезона "Супермодель по-украински" Юлия Гельцман и журналист программы "Абзац" на Новом канале Фил Мономро (Чурчхеладзе).

Пресс-служба

Пресс-служба

В фильме поднимаются такие вопросы, как сексуальное образование в школах, буллинг, отношения с родителями после каминг-аута, религия, приюты для ЛГБТ-людей, история, сексуальное здоровье, дискриминация и преступления на почве ненависти.

Также по мнению режиссера, отсутствие действенного антидискриминационного законодательства и недостаточное информационное освещение этих тем уподобляет украинское общество к жителям стран третьего мира.

Пресс-служба

Пресс-служба

Отметим, что после показа фильма, который состоялся 19 июня, в Киеве, молодые люди спортивной внешности в балаклавах избили зрителей мероприятия.

"Мне очень жаль тех, кто пострадал после показа моего фильма. Надеюсь, с ними все в порядке. Именно из-за нападения двое героев фильма покинули Украину и по иронии судьбы похожие истории продолжаются и дальше. Такие новости еще больше подталкивают к борьбе и активизма", - сказал Юрий Движон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из пострадавших в результате нападения после показа кино в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов. Его избили настолько сильно, что понадобилась госпитализация.

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