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Виталий Писаренко
Виталий Писаренко
Генеральный директор Multiplex (СEO Multiplex)Все статьи автора

Урок 4: О силе привычки и сложности ее формирования

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Я завёл этот блог, чтобы выработать у себя привычку записывать свои мысли. Потому, что это единственный способ начать это делать систематически, а мне это кажется крайне полезным упражнением.

Урок 4: О силе привычки и сложности ее формирования

Вредные привычки приобретаются легко, а избавиться от них - тяжкий труд. С полезными привычками все наоборот: чтобы их сформировать нужно много раз на протяжении долгого времени делать над собой усилие. Ведь всегда есть миллион причин не написать блог. И только одна причина сделать это - желание стать лучше.

Но ощущения, которые возникают, когда такая привычка сформирована, ни с чем не сравнить. Переполняющее чувство веры в себя, как будто ничего невозможного нет. И оно на самом деле так и есть, потому, что большинство блоков и препятствий находится у нас в голове. Есть воля - все достижимо.

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Виталий ПисаренкоВиталий Писаренко
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