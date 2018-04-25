Умерла звезда "Твин Пикса"

В Соединенных Штатах Америки умерла актриса Памела Джидли.

Артистка была известна по роли в культовом фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь" - приквеле сериала "Твин Пикс". Об этом передает Voici.fr.

Джидли было 52 года. Тело актрисы было найдено у нее дома. К слову, скончалась женщина еще 16 апреля, однако журналистам об этом стало известно только сейчас. О причинах смерти на данный момент ничего не известно.

Памела Джидли Кинопоиск

Памела обрела известность, сыграв Терезу Бэнкс в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь" - приквеле сериала "Твин Пикс", вышедшем в 1992 году. Его сюжет построен на расследовании загадочного убийства Терезы Бэнкс и последних днях жизни Лоры Палмер.

В числе других ролей Памелы – сериалы "Секретный агент МакГайвер", "Притворщик", C.S.I., "Ищейка", фильмы "Черри 2000", "Дорога в ад", "Японский городовой".

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