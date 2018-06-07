Умерла Кира Муратова: лучшие киноработы знаменитости

В среду, 6 июня на 84-м году жизни умерла легенда советского и украинского кинематографа, режиссер и сценарист Кира Муратова.

Кира Георгиевна Муратова - одна из ведущих лиц в мире советского и мирового кино. Некоторые ленты, в которых она играла ведущие роли или выступала режиссером, в корне изменили восприятие советской эпохи как на территории государства, так и за его пределами. К примеру, фильмы-парадоксы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) оказались для советской власти слишком острыми, социальными и неоднозначными.

OBOZREVATEL предлагает подборку наиболее ярких киноработ с участием Муратовой.

Кира Муратова Мурманский вестник

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"Наш честный хлеб" (1964) - в картине Кира Георгиевна сыграла роль женщины по имени Агапа, а также являлась и режиссером фильма. Примечательно, что вместе с ней роль играл и ее муж Александр Муратов.

"Короткие встречи" (1967) - одна из наиболее известных киноработ актрисы и режиссера Муратовой. Она сыграла одну из ведущих ролей - персонажа по имени Валентина Ивановна. Это была ее первая самостоятельная полнометражная картина, где вместе с самой Муратовой снимался легендарный артист Владимир Высоцкий.

"Опасные гастроли" (1969) - героико-приключенческий музыкальный фильм, где Муратова сыграла роль революционерки Нины Александровны. Фильм был встречен официальными цензорами крайне враждебно: "святое дело революции в головах номенклатурных партийных работников не совмещалось с канканом и эстрадными куплетами".

"Долгие проводы" (1971) - художественный фильм режиссера КирыМуратовой, который стал одним из самых известных в ее карьере. Длительное время он лежал на полке и вышел на экраны спустя 16 лет после съемки. Зрители смогли увидеть историю немолодой уже дамы, которая всю себя отдавала своему сыну, но однажды столкнулась с тем, что его нужно отпустить. Критики отмечали, что многим женщинам будет полезно увидеть "Долгие проводы", чтобы сделать для себя правильные выводы о сохранении нормальных отношений в семье.

"Сад желаний" (1987) - лирический фильм о последнем лете перед Великой Отечественной войной, где Муратова сыграла роль колдуньи, которая открыла правду о войне и дальнешей трагической судьбе некоторых героев. В советское время фильм вызвал множество противоречивых оценок от критиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи социальных сетей скорбят в связи со смертью легендарного режиссера и сценариста Киры Муратовой.