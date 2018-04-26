Умер звезда "Сватов" и "Слуги народа"

В среду, 25 апреля, умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.

Об этом передает "МедиаНяня".

Ему было 52 года. Причины смерти на данный момент не раскрываются.

Олег Треповский родился 28 октября 1965 в Волгограде. В 1992 году окончил Киевский театральный институт имени И. П. Карпенко-Карого.

С 1992 года - актер киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский. В 1995 году дебютировал в кино.

Олег Треповский МедиаНяня

В 2017 году за исполнение главной роли в короткометражном фильме "Голден ряды" (2016, реж. Павел Остриков) был номинирован на соискание Национальной кинопремии "Золота дзига" в категории "Лучший актер"

Снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов".

Как сообщал "Обозреватель", ранее умер самый старый человек на земле.