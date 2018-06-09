Умер зведа "Сибириады" Игорь Охлупин

В субботу, 9 июня, внезапно умер ведущий актер театра имени Маяковского, звезда культового фильма "Сибириада" Игорь Охлупин.

Знаменитый артист скончался в московской больнице после непродолжительной болезни. Охлупину было 79 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Дата и место похорон актера пока не называются.

Игорь Охлупин родился в сентябре 1938 года. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где выступал более 50 лет.

Охлупин также играл в кино - он снялся в таких известных фильмах, как "Алешкина любовь", "Тучи над Борском", "В трудный час", "Обелиск". Актер также сыграл одного из главных персонажей, Филиппа Соломина, в "Сибириаде" Андрея Кончаловского. В 1988 году Охлупин получил звание народного артиста РСФСР.