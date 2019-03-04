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Умер народный артист Украины Сергей Романюк: обнаружено видео последней роли в кино

14.9тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковске в воскресенье, 3 марта умер популярный актер, народный артист Украины Сергей Романюк. В сети обнаружено видео его последней киноработы.

Так, последнюю свою роль Романюк сыграл в 2017 году в мини-сериале "Гвардия 2". Видео опубликовано на на официальном Youtube-канале "2+2" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Причина смерти Сергея Романюка пока не раскрывается. Артисту было 66 лет.

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Youtube (Скриншот из видео)

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Отметим, актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Возвращение Мухтара", "Роксолана", "Райские птицы", "Записки курносого Мефистофеля", "Владыка Андрей", "Девять жизней Нестора Махно", "По законам военного времени", "День рождения Буржуя", "Брат за брата", "Овод". Всего в фильмографии Романюка 123 работы. Также он снимался в клипе знаменитой украинской поп-группы "ВИА Гра" на песню "Биология" (2004 год).

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Youtube (Скриншот из видео)

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"

Youtube (Скриншот из видео)

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Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")

Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")

Youtube (Скриншот из видео)

Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")

Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")

Youtube (Скриншот из видео)

Умер народный артист Украины Сергей Романюк: обнаружено видео последней роли в кино

"Гвардия 2", серия с участием Сергея Романюка:

Клип на песню группы "ВИА Гра" "Биология" с участием Сергея Романюка:

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 2 марта умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк. Ему было 66 лет.

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