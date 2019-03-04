Умер народный артист Украины Сергей Романюк: обнаружено видео последней роли в кино

В Ивано-Франковске в воскресенье, 3 марта умер популярный актер, народный артист Украины Сергей Романюк. В сети обнаружено видео его последней киноработы.
Так, последнюю свою роль Романюк сыграл в 2017 году в мини-сериале "Гвардия 2". Видео опубликовано на на официальном Youtube-канале "2+2" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Причина смерти Сергея Романюка пока не раскрывается. Артисту было 66 лет.
Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"
Youtube (Скриншот из видео)
Отметим, актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Возвращение Мухтара", "Роксолана", "Райские птицы", "Записки курносого Мефистофеля", "Владыка Андрей", "Девять жизней Нестора Махно", "По законам военного времени", "День рождения Буржуя", "Брат за брата", "Овод". Всего в фильмографии Романюка 123 работы. Также он снимался в клипе знаменитой украинской поп-группы "ВИА Гра" на песню "Биология" (2004 год).
Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"
Youtube (Скриншот из видео)
Сергей Романюк в сериале "Гвардия 2"
Youtube (Скриншот из видео)
Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")
Youtube (Скриншот из видео)
Сергей Романюк в клипе "Биология" ("ВИА Гра")
Youtube (Скриншот из видео)
"Гвардия 2", серия с участием Сергея Романюка:
Клип на песню группы "ВИА Гра" "Биология" с участием Сергея Романюка:
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 2 марта умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк. Ему было 66 лет.
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