Умер легендарный актер и гей-икона Голливуда

В возрасте 86 лет умер легендарный американский актер и секс-символ 50-х Таб Хантер.

Он скончался 8 июля, за три дня до своего дня рождения. Об этом сообщается на странице "Tab Hunter Confidential" в Facebook.

"Грустные новости. Таб скончался за три дня до своего 87-го дня рождения. Почтите его память молитвой. Ему бы понравилось", - говорится в сообщении.

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Хантер снялся в более 70 фильмах и был признан символом мужественности в американском кинематографе. Известен многочисленным ролям романтических героев в картинах "Боевой клич", "Морская погоня", "Горящие холмы" (1956), "Эскадрилья „Лафайет“", "Чертовы янки", "Такая женщина" и другие.

Таб Хантер Tab Hunter Confidential / Facebook

В 2006 году в свет вышла автобиография Таба Хантера "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star", ставшая бестселлером. В ней актер подтвердил правдивость давно ходивших слухов о его гомосексуальности.

У Хантера были длительные отношения с актером Энтони Перкинсом и фигуристом Рональдом Робертсоном, прежде чем в 1983 году он познакомился с Алланом Глейзером, с которым прожил вплоть до своей кончины в 2018 году.

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