Умер актер популярных российских сериалов

В России умер актер из популярных сериалов "Пятницкий", "Паутина" и других Дмитрий Солодовник.

Артист скончался в возрасте 39 лет. Причину смерти пока не разглашают. Сообщение о трагедии опубликовали на сайте Малого театра Москвы, где Солодовник проработал почти 20 лет.

"19 октября ушел из жизни актер Малого театра Дмитрий Николаевич Солодовник. Опытный артист, но совсем молодой человек — 12 января 2019 года ему исполнилось бы 40 лет. Ужас, недоумение, горечь утраты... Невозможно поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле", - сообщила администрация театра, добавив, что выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия.

Дмитрий Солодовник maly.ru

Пока неизвестно, что стало причиной внезапной смерти актера, коллеги отметили, что о его проблемах со здоровьем никто даже не догадывался.

Отметим, актер Дмитрий Солодовник родился в 1979 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1999-м был принят в труппу Государственного академического Малого театра. Помимо карьеры в театре, он снялся в сериалах "Пятницкий", "Паутина", "Вся такая внезапная", "Завещание Ленина", фильме "С Дона выдачи нет" и других картинах.

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