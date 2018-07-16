Украинский телеканал бросит вызов Netflix и HBO

В Украине могут снимать качественные сериалы, способные конкурировать с популярными западными проектами на мировом рынке.

Об этом заявили представители телеканала "Украина", презентовавшие 14 и 15 июля в рамках 9-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ-2018) свой новый 16-серийный психологический детективный сериал "Хто ти?"

Сериал "Хто ти?" Фото: телеканал "Украина"

Уже третий год подряд программа ОМКФ включает секцию сериалов, куратором которой в 2018-м стал фестиваль Series Mania, а партнером - телеканал "Украина". 14 июля директор телеканала Виктория Корогод и генеральный продюсер Ирина Заря провели встречу с журналистами, в ходе которой ознакомили аудиторию с общей информацией о новом сериале.

"Хто ти?" - психологический детекти, в центре которого фигурирует психотерапевт Инга Штефан. Роль главной героини досталась украинской актрисе Екатерине Кузнецовой, дочери известного футболиста "Динамо" Олега Кузнецова.

Виктория Корогод и Ирина Заря Фото: телеканал "Украина"

По сюжету, ряд загадочных смертей нескольких пациентов и исчезновение жениха приводит девушку в отдел расследований особо тяжких преступлений. Там она знакомится и начинает сотрудничать с начальником отдела, опытным и умелым сыщиком, майором Олегом Мищенко (Антон Батырев). Работая над общим делом, пара проходит путь от антипатии и конфликтов к партнерству, дружбе, симпатии и любви.

Непростые задачи каждого уникального дела заставляют Ингу совершенно по-новому взглянуть на психологию преступника. Девушка пытается поставить себя на место убийцы и найти ответы на вопросы: "Кто ты? Что тобой движет?". Наряду с этим она проводит собственное расследование, чтобы узнать, кто виноват в смерти ее пациентов и жениха.

Антон Батырев в роли майора Олега Мищенко Фото: телеканал "Украина"

Фото: телеканал "Украина"

Как отметила во время пресс-конференции Ирина Заря, задачей канала стал не просто интересный и качественный сериал, который будет отличаться от привычных картин, раскрывающих будни правоохранительных органов, но и проект, который мог бы конкурировать с сериалами таких гигантов, как Netflix, HBO или Marvel. Участие сериала в программе ОМКФ-2018 продюсер назвала "большим шагом".

Уже 15 июля в одном из кинотеатров Одессы прошел показ первых двух серий сериала "Хто ти?", который планируется к выходу в эфир телеканала "Украина" уже в скором времени.

Фото: телеканал "Украина"

Следователю в компании новой сотрудницы предстояло разгадать непростое дело. Главное, чем подкупил проект - весьма занимательный сюжет, убедительная игра актеров и приятно качественная, пусть и далекая пока от реальности картинка будней полиции. Об этом после показа OBOZREVATEL и пообщался с режиссером сериала и соавтором сюжета Анатолием Матешко.

"Так же можно сравнить сегодняшних полицейских и тех, кто стоял на дороге еще лет пять назад, сегодня они подходят, и мне приятно с ними разговаривать. И эти ребята не берут взяток, для меня это большой шаг вперед, - прокомментировал режиссер образы полицейских в сериале. - Ну и вы же знаете, мысли и образы - они же материальны. И если мы будем с утра и до вечера показывать картинку жлобов и кретинов, то с этим и будем жить".

Анатолий Матешко Фото: телеканал "Украина"

"Для меня важно было сделать жанровую вещь, и мы работали в этом направлении, что совершенно непросто. Жанр - такая штука, с одной стороны она четко обозначена, с другой - совершенно размытая в сегодняшнем мире постмодернизма", - добавил Матешко.

Что же касается западных аналогов, режиссер не стал отрицать, что позаимствовал некоторые идеи сюжета.

"Да, и "Настоящий детектив" - один из моих любимых сериалов, я, конечно, нахожусь под его влиянием, никуда от этого не денешься. Но и бояться этого не стоит, потому что хорошим примерам можно подражать, что-то заимствовать, ничего плохого в этом нет. Все равно у нас не получится в точности, как у них. У нас другие актеры, другая природа, другое мировозрение. Поэтому же у нас совершенно другой контакт, другой язык, восприятие зрителя тоже другое", - пояснил Матешко.

Фото: телеканал "Украина"

Олег Примогенов Фото: телеканал "Украина"

В картине также задействованы актеры Олег Примогенов, Ярослав Гуревич, Анастасия Матешко, Анна Лебедева, Игорь Пазичь, Антон Батирев и другие. В рамках премьерного показа телеканал "Украина" также представил официальный трейлер сериала "Хто ты?"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стали известны имена новых актеров сериала "Школа".