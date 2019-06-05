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Украинский фильм получил приз на престижном кинофестивале

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Фильм украинского режиссера Владимира Тихого "Брама", премьера которого состоялась 26 июля 2018 года, получил награду на фестивале Fantaspoa в Бразилии за лучший сценарий.

По данным "Укринформу", информацию о призе на престижном мероприятии, которое специализируется на лентах фантастической тематики, подтвердил сам режиссер.

"Мы рады, что жюри фестиваля высоко оценило драматургическую составляющую фильма", – рассказал Владимир Тихий.

Фильм "Брама"

Фильм "Брама"

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Он уточнил, что в 2019 году фестиваль праздновал 15-летие. Поклонникам жанра фантастического кино было представлено более 100 фильмов, которые посмотрели более 10 тысяч зрителей.

Тихий также добавил, что образы героев Бабы Приси, Славки, Вовчика и самой Чернобыльской зоны отчуждения вдохновили соавтора сценария и его самого на воплощение пьесы на экране.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Брама" в 2019 году стал претендентом на премию "Оскар"в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины. Вручение премий состоится 27 октября. В основе сюжета украинского фильма лежит пьеса Павла Арье "В начале и в конце времен".

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Место
Украина
Тег
фильм
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
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