Украинский фильм покажут на престижном фестивале в Мюнхене

Организаторы второго по величине и престижу Мюнхенского международного кинофестиваля в Германии включили фильм "Вулкан" украинского режиссера Романа Бондарчука в официальную программу.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, при этом добавил, что мировая премьера "Вулкана" состоится в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах уже 1 июля.

Отмечается, что фильм Романа Бондарчука создан при поддержке Госкино Украины. Авторами сценария выступили Роман Бондарчук, Дарья Аверченко и Алла Тютюнник. В 2015-м году киносценарий "Вулкана" получил премию Международного литературного конкурса "Коронация слова".

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Согласно сюжету, главный герой фильма Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с аннексированным Крымом. Серия странных совпадений оставляет героя один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи, в которой жизнь кажется оторванной от любой структуры. В этих местах Лукас начинает новую страницу своей жизни.

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