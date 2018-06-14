"Трусливый народ, отношусь с брезгливостью": что говорил об Украине Станислав Говорухин

В четверг, 14 июня, скончался знаменитый российский режиссер Станислав Говорухин.

Известному кинематографисту было 82 года. За годы своей продолжительной карьеры в индустрии кино, он неоднократно поддавался критике со стороны коллег, в частности, в связи со своими резкими высказываниями на политическую тему.

Говорухин также неоднократно остро изъяснялся относительно украинско-российского конфликта, а еще активно выступал в поддержку Путина. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые резкие фразы Станислава Говорухина об Украине.

Станислав Говорухин dailyhype.ru

11 марта 2014 года Говорухин в числе первых 86 человек подписал открытое обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму. 12 марта 2014 года режиссер разъяснил журналистам свою позицию по данному вопросу следующим образом:

"Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал", - заявил Говорухин.

В ответ на это высказывание 23 марта 2014 года участники одесского Евромайдана установили на Одесской киностудии памятную доску, на которой Говорухин представлен в виде скорпиона с головой человека и трубкой.

10 сентября 2014 года Станислав Говорухин в интервью для одного из российских СМИ высказал свой пессимистичный взгляд на отношения между Украиной и Россией:

"Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь… Такую кровь не смоешь. Может, через сто лет и помиримся, если Земля еще будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков… А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к этому городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе - там каждый бы взял тесак, топор, ружье. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят. И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…" - остро отметил Говорухин.

Помимо этого, в еще одном интервью Станислав Говорухин рассказал, что считает агрессивную политику России в отношении Украины абсолютно правильной и нормальной и поддерживает "всей душой" президента РФ Владимира Путина и "народ Донбасса".

В то же время Говорухин рассуждает о "гражданской войне в Украине", заявляет, что идет гражданская война, "русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой".

"Особо ничего не сделаешь, надо не уподобляться некоторым украинцам, не воспитывать в народе ненависть к другой национальности, чтобы у нас не возникло то, что там. Для них все москали на одно лицо, мы все для них мерзавцы, враги. Пока мы разделяем украинский народ и его националистических вождей – это совсем разные пироги, так и должно быть. Из-за моей позиции я на Украине нежелательный гость. Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса".

Оценивая политику Путина по отношению к Украине, Станислав Говорухин отметил, что пока она правильная, но он не пророк и не знает, во что все это выльется.

"Пока во многих сложных моментах наш президент вел себя правильно, в частности с Крымом. Сейчас легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови там пролилось! Было бы тяжелей, чем на Донбассе. Но Крым однороден, там русские, разбавленные татарами. В Донбассе не может быть результата 90 процентов за присоединение к России. Они голосуют за независимость", - высказался Говорухин.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный советский и российский режиссер Станислав Говорухин попал в скандальную историю вместе со своим коллегой, актером Федором Добронравовым. В Таллине (Эстония) Говорухин и Добронравов, будучи в нетрезвом состоянии, избили и оскорбили украинку Валентину Бардакову и ее супруга Геннадия за вопрос о причинах поддержки оккупации Крыма. Завязалась словесная перепалка со стандартным набором - "фашисты", "ничтожества", "как вы смеете приставать к гению", "Крым всегда был русским" и прочее, после чего Говорухин дал волю кулакам.